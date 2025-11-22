Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela ante la situación en el país tras la alerta de Estados Unidos

Iberia ha decidido este sábado cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela e irá evaluando la situación en ese país para decidir cuándo retoma sus operaciones, han informado fuentes de la propia compañía.

Iberia ha adoptado esta decisión en consonancia con lo que están ... haciendo otras aerolíneas, que también están cancelando sus vuelos a Venezuela por la situación en el país, según informa EFE con fuentes de la compañía.

La decisión llega tras el aviso de Estados Unidos de este viernes. El regulador del tráfico aéreo estadounidense avisó a las aeronaves civiles que se encontraran u operaran en el espacio aéreo venezolano citando peligros de una «intensificación de la actividad militar».

La Administración Federal de Aviación (FAA) pidió a las aeronaves de la zona que actuaran «con precaución» por «el empeoramiento de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores».

En concreto, advirtió también «sobre una situación potencialmente peligrosa en la región de información de vuelo de Maiquetía», que corresponde al espacio aéreo controlado por Venezuela e incluye ademñas parte del Caribe sur y oriental,

«Las amenazas podrían suponer un riesgo potencial para las aeronaves a cualquier altitud, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o los aeropuertos y aeronaves en tierra», avisó el regulador.

Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela

Washington ha enviado a la región un grupo de ataque con portaaviones, otros buques de guerra de la Armada y aviones furtivos, despliegues que, según afirma, tienen como objetivo frenar el tráfico de drogas, pero que han despertado el temor en Caracas de que el objetivo sea un cambio de régimen.

La advertencia a las aeronaves se produce pocos días antes de que entre en vigor la designación de terrorismo por parte de Estados Unidos de un cártel de la droga presuntamente dirigido por el líder venezolano Nicolás Maduro, una medida que algunos creen que podría presagiar una acción militar contra su Gobierno.