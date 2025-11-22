Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras la alerta de Estados Unidos

Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela ante la situación en el país tras la alerta de Estados Unidos

La aerolínea irá evaluando cuándo retoma sus operaciones en el país

Trump anuncia una inminente conversación con Maduro en medio de la tensión entre EE.UU. y Venezuela

Imagen de archivo de un avión de Iberia
Imagen de archivo de un avión de Iberia

EFE/AFP

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Iberia ha decidido este sábado cancelar sus vuelos comerciales a Venezuela e irá evaluando la situación en ese país para decidir cuándo retoma sus operaciones, han informado fuentes de la propia compañía.

Iberia ha adoptado esta decisión en consonancia con lo que están ... haciendo otras aerolíneas, que también están cancelando sus vuelos a Venezuela por la situación en el país, según informa EFE con fuentes de la compañía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app