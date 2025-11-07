Un nuevo ataque estadounidense a una narcolancha deja tres presuntos narcos muertos en el Caribe

Suscribete a
Escucha las noticias de este viernes 7 de noviembre

Las fuerzas armadas de Estados Unidos realizaron el jueves un nuevo ataque a otra presunta narcolancha en el Caribe, que dejó tres personas muertas, aseguró el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

Washington comenzó a llevar a cabo a principios de septiembre este tipo ... de operaciones apuntando a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental. Algunos expertos han advertido que equivalen a «ejecuciones extrajudiciales», incluso si apuntan a traficantes conocidos.

