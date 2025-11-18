Suscribete a
Trump recibe en Washington a Bin Salman, el Príncipe que pasó de paria a aliado

El heredero saudí vuelve a la Casa Blanca por primera vez desde el asesinato de Khashoggi, en una visita centrada en defensa, energía y tecnología

Bin Salman recibió a Trump en Riad en mayo
David Alandete

David Alandete

Corresponsal en Washington

Donald Trump recibirá este martes al Príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, en su primera visita a la Casa Blanca desde 2018, cuando el asesinato de Jamal Khashoggi lo convirtió en un paria en Occidente. Esta vez no habrá distancias: la Casa ... Blanca ha organizado una visita de Estado con todos los honores, con ceremonia de llegada, saludo oficial, reunión bilateral y almuerzo de trabajo, seguida de un segundo bloque por la tarde con besamanos, cena de gala y despedida final.

