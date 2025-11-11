Suscribete a
Al Sharaa, de combatir a las tropas de EE.UU. a la alfombra roja en la Casa Blanca

Más de dos décadas viviendo en la clandestinidad, en la oscuridad, de la que salió en diciembre tras lograr en una operación de apenas 11 días derrocar al régimen de Bashar al Assad, y convertirse en presidente de Siria

Al Jolani, el yihadista que dobló el pulso a Assad y se presenta como opción en Siria

Al Shaara con Trump este lunes en el Despacho Oval
Al Shaara con Trump este lunes en el Despacho Oval la casa blanca
Mikel Ayestaran

Corresponsal en Estambul

En marzo de 2003, un joven Ahmed Al Sharaa se subió a un autobús en Damasco y partió a Irak para combatir a los estadounidenses. Tenía 29 años y, como miles de jóvenes árabes, acudió a empuñar las armas frente a la invasión ordenada ... por George Bush. Veintidos años después, fue recibido por Donald Trump en la Casa Blanca. Este «tipo joven, atractivo… un tipo duro, con un pasado muy fuerte… luchador», según le definió Trump tras su primer encuentro cara a cara en Doha en mayo, dio el salto desde las prisiones iraquíes de Abu Ghraib y Camp Bucca, donde permaneció encerrado 6 años por su vinculación con Al Qaida, al Despacho Oval.

