Un convoy logra evacuar a 19 vecinos Cabezabellosa, el municipio cacereño cercado por las llamas
Agosto quema la mitad del suelo forestal que ha ardido en todo el año

«Aquello es un infierno»: Putin desata un éxodo en el este de Ucrania antes de su reunión con Trump

Las fuerzas del Kremlin se infiltran tras las líneas de defensa de Kiev en la disputada región oriental

Los líderes europeos y Zelenski ven más cerca la paz tras hablar con Trump

Residentes de la ciudad de Bilozerske evacúan un edificio afectado tras un ataque ruso
Miriam González

Kiev

La pequeña Lena sostiene a su gatito negro entre las manos. Acaba de llegar con su familia a Pavlograd. En esta ciudad de la provincia de Dnipropetrovsk se ha habilitado un centro de tránsito para los refugiados internos del este. Ajena a las ... próximas reuniones de alto nivel o a los movimientos del frente, la niña juega con su prima mientras esboza una tímida sonrisa. Ella es una de los cientos de evacuados que huyen de Donetsk a diario. Un éxodo que se ha intensificado en las últimas semanas al ritmo de los avances enemigos.

