Trump cifra en un 25% las posibilidades de fracaso de su reunión con Putin en Alaska

El presidente Donald Trump y su homólogo ruso, Vladímir Putin en una reunión en 2018

Las expectativas en torno al fin definitivo de la guerra en Ucrania crecían a medida que lo hacía la presión internacional, con una especial cuota de esperanza depositada en el encuentro Trump-Putin de este viernes. Sin embargo, en una entrevista para 'Fox News Radio' que recoge Afp, Donald Trump ha reducido dicha la esperanza en la reunión.

El presidente estadounidense ha declarado, a un día de la cita con su homólogo ruso, que cualquier acuerdo para poner fin a la invasión rusa de Ucrania se alcanzaría en una segunda reunión tripartita. Esta vez con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, en lugar de la cumbre del viernes en Alaska con el presidente ruso, Vladímir Putin.

«La segunda reunión será muy importante, porque será una reunión donde se llegará a un acuerdo. Y no quiero usar la palabra 'repartir'. Pero, hasta cierto punto, no es un mal término», declaró Trump.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, reiteró que las garantías de seguridad son el primer paso en las conversaciones de paz, y añadió que esperaba un progreso inminente hacia el fin de la guerra.

«Para alcanzar la paz, creo que todos reconocemos que tendrá que haber una conversación sobre garantías de seguridad (...) sobre disputas territoriales», declaró Rubio tras firmar un acuerdo de cooperación contra la inmigración ilegal con el canciller paraguayo, Rubén Ramírez Lezcano, en Washington. «La esperanza del presidente (Trump) es lograr que se detengan los combates para que esas conversaciones puedan llevarse a cabo», añadió Rubio.

El secretario además alentó sobre un futuro alto el fuego: «Mañana veremos qué es posible. A ver cómo avanzan las conversaciones. Tenemos esperanza».