El excomisionado de la dana, José María Ángel, recibe el alta tras su intento de suicidio

El Tribunal Constitucional tumba la ley de extranjería en Portugal

La derecha radical reclama que «no existe ningún derecho familiar que se sobreponga a la seguridad de un país y sus fronteras»

El presidente de Portugal paraliza la nueva ley de extranjería por dudas sobre su constitucionalidad

El primer ministro, Luís Montenegro, aseguró que encontrará una solución jurídica que respete la decisión judicial
Virginia López

Virginia López

Corresponsal en Lisboa

El Tribunal Constitucional portugués ha considerado inconstitucionales cinco de las enmiendas a la Ley de Extranjería aprobada el pasado 4 de julio con los votos de la derecha y la oposición del resto de partidos. El presidente luso, Marcelo Rebelo de Sousa, ha vetado ... el documento, del que tendrán que ser eliminadas las medidas consideradas inconstitucionales antes de volver a ser votado en el Parlamento.

