Detenido en Portugal un excapitán de Policía por liderar una red de cocaína oculta en pieles animales en descomposición

Las autoridades portuguesas han detenido a un capitán de policía y a un cómplice sospechosos de dirigir una operación de tráfico de drogas que importó al menos tres contenedores de pieles de animales con 1,5 toneladas métricas de cocaína ocultas entre las capas putrefactas de pieles sin curtir.

Un portavoz de la Policía Judicial de la Región Norte ha dicho este jueves que el hedor había complicado el trabajo de los equipos de investigación al retirar y pesar las drogas.

Las pieles se habían embalado frescas en Latinoamérica y llegaron a Portugal tras semanas en el mar en un «estado de putrefacción avanzada», según el portavoz.

El agente detenido llevaba mucho tiempo de baja sin sueldo en una unidad policial de la Guarda Nacional Republicana (GNR) en la ciudad norteña de Fafe. Los medios locales han informado de que el mismo agente había dirigido una operación para desmantelar una importante red de narcotráfico en Fafe hace dos años.

La policía portuguesa, en colaboración con la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA), descubrió el alijo en el puerto de Leixoes, pero permitió que se recogieran los contenedores y los siguió hasta un almacén en Fafe, donde encontraron otras drogas, armas ilegales y miles de euros en efectivo.

