El Príncipe Andrés, el hijo mimado de la Reina que mantuvo con él una lealtad imposible

Isabel II siempre demostró debilidad por su carácter insolente y encantador, y la disposición a perdonarle lo que no habría tolerado en nadie más

El Príncipe Andrés junto a su madre la Reina Isabel II afp
Corresponsal en Londres

En 'The Crown', una de las escenas más comentadas muestra al Príncipe Andrés llegando a Buckingham pilotando un helicóptero de la Armada para almorzar con su madre. La Reina Isabel II lo recibe divertida, con la familiaridad que solo con él parece posible. ... No hay constancia de que aquel episodio ocurriera en la realidad, pero la escena resulta creíble, incluso inevitable, porque condensa algo profundamente verdadero: la fascinación de la Reina por su hijo menor, su debilidad por un carácter insolente y encantador, y la disposición a perdonarle lo que no habría tolerado en nadie más.

