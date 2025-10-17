Suscribete a
El Príncipe Andrés abandona el Ducado de York y todos sus títulos para evitar dañar a la Corona británica
Directo
Trump asegura que España «no le está siendo leal a la OTAN» y pide reprenderla

El Príncipe Andrés renuncia a todos sus títulos ante las acusaciones por sus vínculos con Epstein

Asegura en un comunicado que da «un paso atrás» ante las acusaciones que está recibiendo para «priorizar» el deber a su familia y a su país

Virginia Giuffre, víctima de Epstein: «El Príncipe Andrés creía que acostarse conmigo era su derecho de nacimiento»

Ivannia Salazar

Corresponsal en Londres

Este viernes, sin previo aviso y en una maniobra que rompe décadas de rígido protocolo palaciego, el Príncipe Andrés anunció que dejará de utilizar todos sus títulos, incluido el de duque de York, después de mantener, según sus propias palabras, una «conversación con el Rey». ... El comunicado, difundido a por Buckingham con la frialdad administrativa de una nota burocrática pese a su enorme carga simbólica, marca un punto de inflexión en la historia reciente de la monarquía británica: por primera vez en tiempos modernos, un hijo de soberano renuncia públicamente a sus dignidades no por razones de enfermedad, edad o voluntad de retirarse, sino por el desgaste reputacional acumulado, sobre todo en torno a sus vínculos con un delincuente sexual condenado.

