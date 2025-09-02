El PP acusa a Sánchez de «servilismo» con Maduro por el abandono de los presos españoles en Venezuela

El Partido Popular ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de «servilismo» ante el régimen de Nicolás Maduro por no reclamar con firmeza la liberación de los españoles encarcelados en Venezuela. La denuncia se centra en los al menos veinte presos políticos con pasaporte ... español que permanecen en cárceles chavistas sin garantías procesales y en condiciones que vulneran de manera sistemática los derechos humanos.

Según el PP, mientras países como Estados Unidos han logrado negociar con éxito la liberación de sus nacionales, España continúa sin obtener ningún resultado tangible. Esta actitud ha generado entre las familias de los presos una sensación de abandono y en la opinión pública la convicción de que el Gobierno actúa como cómplice de la situación.

Los familiares de los presos políticos, consultados por ABC, sostienen que el Ejecutivo español solo ha mostrado interés en los dos ciudadanos que poseen exclusivamente nacionalidad española, mientras ignora a quienes tienen doble nacionalidad hispanovenezolana. Esta discriminación, dicen, agrava aún más la desesperación de quienes llevan años esperando gestiones efectivas por parte de las autoridades españolas.

Ante esta situación, el Grupo Popular en el Congreso ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Ejecutivo, a las que ABC ha tenido acceso, para que el Gobierno aclare su posición. Los diputados del PP que firman el cuestionario –entre ellos Belén Hoyo, Cayetana Álvarez de Toledo y Carlos Floriano, exigen conocer qué gestiones concretas se han realizado en el último año para obtener la liberación de los españoles presos en Venezuela y por qué España no ha alcanzado resultados similares a los de otros países.

También quieren saber qué actuaciones directas ha llevado a cabo el presidente del Gobierno ante Nicolás Maduro para exigir la liberación de los compatriotas encarcelados, cómo responde el Ejecutivo a la percepción de complicidad con el régimen chavista y qué medidas ha tomado para garantizar que los ciudadanos con doble nacionalidad reciban la misma protección que cualquier otro español.

Además, el PP reclama saber si el Gobierno exigirá de manera inmediata la liberación de todos los presos españoles y qué acciones diplomáticas y políticas concretas piensa adoptar, tanto de manera bilateral como en coordinación con la Unión Europea, para conseguir la libertad de los ciudadanos españoles y europeos privados de libertad por motivos políticos en Venezuela.

En su texto, los populares insisten en que la situación de los presos españoles en Venezuela evidencia una clara falta de voluntad política por parte del Ejecutivo. Aseguran que la ausencia de resultados, unida al silencio de Sánchez y a la discriminación hacia quienes tienen doble nacionalidad, ha generado entre las familias una percepción de abandono que se suma a la convicción, cada vez más extendida, de que el Gobierno actúa con servilismo ante el chavismo.