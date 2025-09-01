Suscribete a
ABC Premium

Los rehenes españoles de Maduro olvidados por el Gobierno de Sánchez y Zapatero

Los familiares denuncian la insuficiente respuesta de la Administración española con respecto a sus veinte ciudadanos presos por motivos políticos en Venezuela

El chavismo anuncia el envío de 15.000 militares a la frontera con Colombia

De izq. a der. y de arriba abajo los presos políticos hispanovenezolanos Alejandro González, Fernando Noya, Rocío San Miguel, Catalina Ramos, Ángela Expósito, Jorge Yespica, Jorge Alayeto, Juan Rodríguez, María Auxiliadora Delgado, Sofía Sahagun Ortiz, Ignacio Monllau y los españoles José Basoa y Andrés Martínez
De izq. a der. y de arriba abajo los presos políticos hispanovenezolanos Alejandro González, Fernando Noya, Rocío San Miguel, Catalina Ramos, Ángela Expósito, Jorge Yespica, Jorge Alayeto, Juan Rodríguez, María Auxiliadora Delgado, Sofía Sahagun Ortiz, Ignacio Monllau y los españoles José Basoa y Andrés Martínez ABC

Andrés Gerlotti Slusnys

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

¿Hasta qué punto está dispuesto el Gobierno de España a luchar por la defensa de sus ciudadanos? Más de 800 presos políticos permanecen cautivos en cárceles venezolanas, veinte de ellos con nacionalidad española. Y, según sus familiares, la Administración de Sánchez poco o ... nada ha hecho por ellos. «Para el Gobierno solo hay dos españoles presos en Venezuela: los vascos», asegura con frustración Yajaira González, hermana de Alejandro, uno de los prisioneros de Maduro.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app