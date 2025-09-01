Suscribete a
PP y Vox piden al Gobierno que actúe ante el abandono de presos españoles en Venezuela

La inacción de la Administración Sánchez refuerza la percepción de complicidad con el chavismo

Olvidados por España

La libertad en Venezuela y Cuba

Más de 800 presos políticos siguen presos en las cárceles del chavismo. Algunos de ellos desde 2002
Más de 800 presos políticos siguen presos en las cárceles del chavismo. Algunos de ellos desde 2002 AFP

Andrés Gerlotti Slusnys

Madrid

El Partido Popular y Vox, haciéndose eco de las informaciones publicadas por este periódico, denunciaron el «abandono» del Gobierno de Pedro Sánchez hacia los presos políticos con nacionalidad española encarcelados en Venezuela. Ambos partidos reprochan que el Ejecutivo no defienda con firmeza a sus ... ciudadanos y subrayan que España debería exigir de manera inmediata su liberación, como ya han hecho otros países con sus connacionales.

