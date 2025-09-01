PP y Vox piden al Gobierno que actúe ante el abandono de presos españoles en Venezuela

El Partido Popular y Vox, haciéndose eco de las informaciones publicadas por este periódico, denunciaron el «abandono» del Gobierno de Pedro Sánchez hacia los presos políticos con nacionalidad española encarcelados en Venezuela. Ambos partidos reprochan que el Ejecutivo no defienda con firmeza a sus ... ciudadanos y subrayan que España debería exigir de manera inmediata su liberación, como ya han hecho otros países con sus connacionales.

Hasta ahora, la única gestión confirmada por el Gobierno ha sido la convocatoria de la embajadora venezolana en Madrid, el pasado jueves, cuando el Ministerio de Exteriores reclamó «en términos enérgicos» la liberación de los turistas vascos Andrés Martínez Adasme, de 32 años, y José María Basoa Valdovinos, de 35. Ambos permanecen detenidos desde septiembre de 2024, acusados por el régimen de Nicolás Maduro de pertenecer al CNI y de participar en un supuesto complot para asesinar al mandatario.

Las gestiones oficiales parecen limitarse a estos dos casos. Los españoles que también poseen nacionalidad venezolana han quedado fuera de las reclamaciones diplomáticas, lo que, según familiares y partidos de la oposición, refuerza la percepción de que el Gobierno considera a quienes tienen doble nacionalidad como ciudadanos «de segunda» y prescindibles en la agenda exterior.

Tres hispanos

El PP asegura que al menos tres españoles –sin otra nacionalidad– continúan presos en cárceles venezolanas y critica que España no haya logrado ningún avance, a diferencia de otros países que sí han negociado con éxito la liberación de sus ciudadanos. Al cierre de esta edición, los populares estaban redactando una pregunta parlamentaria para exigir explicaciones detalladas al Ejecutivo.

Vox, por su parte, acusó directamente a Sánchez de «ser cómplice» del régimen chavista y de abandonar a sus compatriotas para no incomodar a sus aliados internacionales. «El Gobierno español debería velar por sus ciudadanos en cualquier parte del mundo», afirman. Y añaden que «no sorprende» que Sánchez, «socio del narcogobierno de Maduro», haya optado por dejarlos abandonados a su suerte con tal de no enfrentarse al Grupo de Puebla y a los pocos socios internacionales que aún conserva este Ejecutivo debilitado.

Los presos a los que hace referencia la información de ABC son todos de carácter político, «lo que explica la inacción del Gobierno cómplice español», insisten desde la formación de Abascal.

Ni el PSOE, ni Sumar ni Podemos respondieron a las consultas de este periódico sobre la situación de los reclusos ni la posición del Ejecut