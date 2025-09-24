Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere Claudia Cardinale, musa del cine italiano, a los 87 años

Cancelaciones y retrasos: poco peso diplomático de Sanchez en el 'día grande' de la ONU

Poco antes de que produjeran las entrevistas, el equipo del presidente del Gobierno informó de que finalmente no se iban a producir debido a «cambios de última hora en su agenda»

Trump, ante la ONU: «Reconocer al Estado Palestino es demasiado premio para Hamás»

Trump alerta a los europeos sobre inmigración y energía: «Vuestros países se van al infierno»

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habla durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Ucrania en la sede de la ONU en Nueva York
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, habla durante una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Ucrania en la sede de la ONU en Nueva York AFP
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Las principales citas para Pedro Sánchez en el 'día grande' de la 'semana grande' de la ONU, este martes en el que arrancó el periodo de sesiones de su Asamblea General, eran dos entrevistas en medios estadounidenses: CNN y Bloomberg. Esa ... era la medida de una agenda de bajo calibre para el jefe de Gobierno, pese a dedicar el día a estar en la sede neoyorquina de la ONU, en una ocasión que utilizan los cientos de mandatarios de todo el mundo para mantener relaciones, impulsar prioridades y cerrar acuerdos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app