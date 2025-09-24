Suscribete a
ABC Premium

«En el sur de Gaza no hay espacio para más gente»

En la última semana, más de medio millón de palestinos se han visto obligados a huir al sur de la Franja ante la ofensiva del Ejército israelí en Ciudad de Gaza

Trump ataca el Estado palestino en la ONU: «Es demasiada recompensa para Hamás»

Sigue la asamblea de la ONU en directo

Acarreando sus escasas pertenencias, los gazatíes se dirigen al sur de la Franja para escapar de los bombardeos israelíes
Acarreando sus escasas pertenencias, los gazatíes se dirigen al sur de la Franja para escapar de los bombardeos israelíes AFP
Mikel AyestaranAFP

Mikel AyestaranAFP

Corresponsal en Estambul

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Ejército de Israel expulsa a bombazos a la población civil de Ciudad de Gaza. En la última semana más de 500.000 personas se han visto obligadas a dejar sus casas y poner dirección al sur, a una supuesta «zona humanitaria» de ... Al Mawasi completamente abarrotada, sin servicios y que recibe ataques diarios. Las autoridades gazatíes dicen que quedan más de 800.000 personas entre Ciudad de Gaza y el norte de la Franja, un terreno convertido en «zona de combate» donde el Ejército amenaza con usar «una fuerza sin precedentes».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app