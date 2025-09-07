La lujosa boda de la hija del ministerio de Defensa de Venezuela desata repudio en medio de la tensión con EE.UU.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, se ha visto envuelto en la polémica por la ostentosa boda de su hija Yarazetd Padrino Betancourt con Daniel Puglia Costas. La celebración coincidió con el despliegue de una poderosa flota naval estadounidense en ... el Caribe, enviada contra las mafias narcoterroristas, lo que incrementó la indignación tanto dentro como fuera de Venezuela.

Padrino López, que suma doce años en el cargo —un récord en un país donde la tradición era rotar anualmente a los generales—, afronta además acusaciones de narcotráfico y una recompensa de 15 millones de dólares ofrecida por EE.UU. para su captura. Washington lo vincula con el llamado cártel de los Soles, encabezado por Nicolás Maduro.

La polémica boda de la hija del ministro de la Defensa es la comidilla y el repudio no solo de los venezolanos sino de la comunidad internacional y regional mientras avanza la poderosa flota naval por el Caribe.

Noticia Relacionada El ministro de Interior venezolano amenaza a Corina Machado tras la destrucción de la narcolancha por EE.UU. Andrés Gerlotti Slusnys La operación militar estadounidense en el Caribe, que dejó once muertos vinculados al Tren de Aragua, desató un cruce de reacciones: Marco Rubio advierte que «lo que les detendrá es hacerlos explotar»

El primero en denunciar el escándalo fue el exfuncionario estadounidense Marshall S. Billingslea. En su cuenta de X escribió : «Está claro que es bueno ser jefe de un cártel. El 4 de octubre, Vladimir Padrino López celebrará una lujosa boda para su hija en Canaima. La boda costará fácilmente 300.000 dólares. (Como Ministro de Defensa su salario anual es de 12.000 dólares). Mientras tanto 5,1 millones de venezolanos se mueren de hambre».

La segunda persona en hacerse eco de la denuncia fue la congresista republicana María Elvira Salazar. En su cuenta de X declaró: «Hay cinco millones de venezolanos que se están muriendo de hambre, y la hija del ministro de Defensa está tirando la casa por la ventana, y ¿quién está pagando eso? los venezolanos (...) tienen el descaro de estar pidiendo contribuciones y que le manden dinero a través de Zelle. Logramos que Zelle cancelara esa actividad (...) es que no se puede utilizar Zelle para estar mandando dinero y mucho menos a la hija de Padrino (...) uno no puede estar bailando arriba de la tumba de gente que se está muriendo de hambre», dijo Salazar este miércoles en un video subido a sus redes.

Tras la denuncia, la plataforma Zelle bloqueó las cuentas asociadas al novio, Daniel Puglia, utilizadas para recibir transferencias en dólares como regalos de boda. Salazar celebró la decisión: «Ninguna empresa estadounidense debería ser cómplice de la narcoélite ni de sus familias. Hoy, Zelle se mantuvo firme junto al pueblo venezolano, del lado de la libertad y la justicia», dijo Salazar en un mensaje en X.

Las invitaciones, filtradas en redes sociales, revelaban que la boda tendría dos etapas: una ceremonia civil el 6 de septiembre en los Jardines Topotepuy y otra eclesiástica, del 2 al 4 de octubre, en el Parque Nacional Canaima. La tarjeta incluía un mensaje directo: «comer, beber y pasarla bien».

Sin embargo, el escándalo obligó a modificar los planes. El enlace terminó realizándose en la residencia de Padrino López en Fuerte Tiuna, sede del Ministerio de Defensa, y en las instalaciones de El Laguito, en el Paseo de los Próceres, al sur de Caracas.

Repentino enriquecimiento

La familia del novio también ha sido señalada por su repentino enriquecimiento. Según el exfiscal venezolano en el exilio Zair Mundaray, el padre de Daniel, Alfredo Puglia, figura como propietario de la empresa Ferrelink Inversiones CA INC, con sede en Nueva York y vinculada a propiedades de lujo en Manhattan y Miami.

Mundaray advirtió en X: «Se trata de una alianza familiar con personas que tienen bienes y empresas activas en Estados Unidos. No es un tema inocente y requiere investigación y acciones».

El fastuoso matrimonio de los Padrino-Puglia, celebrado en medio de la crisis humanitaria y de la presión militar de Estados Unidos, ha pasado a ser un símbolo del contraste entre la élite chavista y la miseria que atraviesa la mayoría de los venezolanos.