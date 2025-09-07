Suscribete a
La lujosa boda de la hija del ministerio de Defensa de Venezuela desata repudio en medio de la tensión con EE.UU.

El enlace de Yarazetd Padrino y Daniel Puglia se celebró en plena crisis política y económica. Invitaban a los asistentes a enviar regalos en dólares a través de plataformas estadounidenses

El ministro de Defensa de Maduro junto a su hija Yarazetd
El ministro de Defensa de Maduro junto a su hija Yarazetd AFP/ABC
Ludmila Vinogradoff

Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Caracas

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, se ha visto envuelto en la polémica por la ostentosa boda de su hija Yarazetd Padrino Betancourt con Daniel Puglia Costas. La celebración coincidió con el despliegue de una poderosa flota naval estadounidense en ... el Caribe, enviada contra las mafias narcoterroristas, lo que incrementó la indignación tanto dentro como fuera de Venezuela.

