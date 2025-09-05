El PP exige al Gobierno declarar terrorista al cártel de los Soles, vinculado al chavismo

El Grupo Popular en el Congreso ha registrado una proposición no de ley para que el Gobierno cumpla los mandatos parlamentarios sobre Venezuela, reconozca a Edmundo González como presidente legítimo y promueva en la Unión Europea la inclusión del cártel de los Soles ... en la lista de organizaciones terroristas.

En el texto, al que ABC ha tenido acceso en exclusiva, los populares denuncian que España «ha optado por una política de silencio y equidistancia» frente al chavismo, lo que «vulnera los mandatos parlamentarios y degrada nuestra política exterior».

La iniciativa recuerda que Venezuela «atraviesa desde hace más de un cuarto de siglo una crisis política, institucional, económica y humanitaria sin precedentes». Bajo los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, «se ha desmantelado el Estado de derecho, colapsado la economía y convertido el terrorismo de Estado en práctica habitual».

El resultado es devastador: casi ocho millones de personas han huido, el 73% de los hogares vive en pobreza de ingresos y el 78% sufre inseguridad alimentaria, según la encuesta Encovi 2024, de la Universidad Católica Andrés Bello.

El PP alerta además de la dimensión criminal del régimen. Según la DEA, el 24 % de la producción mundial de cocaína transita por Venezuela, generando más de 8.200 millones de dólares en 2024. «El cártel de los Soles no es una red de narcotráfico, sino una estructura criminal de Estado», subraya el documento, que denuncia alianzas con el ELN, las disidencias de las FARC, el Tren de Aragua y carteles mexicanos.

Mandatos sin cumplir

Los populares recuerdan que el 11 de septiembre de 2024 el Congreso aprobó una proposición para reconocer a Edmundo González como presidente legítimo, y otra, el 19 de diciembre, para apoyar la causa de la Corte Penal Internacional contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. Un año después, ambas resoluciones «siguen sin aplicarse».

«España debe dejar de ser un refugio para criminales», advierte el PP, que reclama identificar y congelar los bienes de jerarcas chavistas en territorio nacional y presentar un informe en cuatro meses con las medidas adoptadas.

El documento recuerda que 816 personas permanecen encarceladas en Venezuela por motivos políticos, entre ellas ciudadanos españoles. Su liberación inmediata, añade, «debe ser una prioridad inaplazable para la acción exterior de España».

El PP insiste en apoyar «sin reservas» a la oposición venezolana y a María Corina Machado, líder de la Plataforma Unitaria, inhabilitada por el régimen chavista . «No cabe equidistancia entre una dictadura criminal y una ciudadanía que lucha por la democracia», enfatiza la proposición.