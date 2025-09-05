Suscribete a
ABC Premium

El PP exige al Gobierno declarar terrorista al cártel de los Soles, vinculado al chavismo

Los populares reclaman endurecer sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro y que España deje de ser refugio de blanqueo

El ministro de Interior venezolano amenaza a Corina Machado tras la destrucción de la narcolancha

Maduro dice que su país tiene «fe inquebrantable en la victoria» ante «embestida» de EE.UU.
Maduro dice que su país tiene «fe inquebrantable en la victoria» ante «embestida» de EE.UU. EFE

Andrés Gerlotti Slusnys

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El Grupo Popular en el Congreso ha registrado una proposición no de ley para que el Gobierno cumpla los mandatos parlamentarios sobre Venezuela, reconozca a Edmundo González como presidente legítimo y promueva en la Unión Europea la inclusión del cártel de los Soles ... en la lista de organizaciones terroristas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app