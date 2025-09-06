Suscribete a
Trump estudia planes de ataque dentro de Venezuela como parte de la guerra al narco

La Casa Blanca tiene identificada la logística de tráfico de cocaína que comanda la dictadura chavista

EE.UU. redobla su acoso al régimen de Maduro tras el primer ataque contra un barco con droga

Trump ha enviado diez F-35 a Puerto Rico para apoyar a su flota contra el narco en el Caribe
David Alandete

Corresponsal en Washington

Donald Trump estudia lanzar ataques selectivos dentro de Venezuela con la justificación de su campaña contra el narcotráfico. Según fuentes consultadas por ABC en la Casa Blanca y en el equipo diplomático, la estrategia no se limita ya a interceptar embarcaciones cargadas de cocaína ... en aguas internacionales, como ocurrió el martes con la operación que dejó once muertos, sino que incluye la posibilidad de golpear objetivos en tierra firme, dentro de Venezuela, con inteligencia obtenida por Estados Unidos.

