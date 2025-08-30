Suscribete a
Maduro convoca un segundo alistamiento mientras despliega tropas para enfrentar la flota naval de EEUU

El presidente venezolano planea apostar 15.000 soldados en la frontera con Colombia al tiempo que el Consejo Nacional Electoral pide que se defienda el régimen chavista

Trump no descarta el uso de la fuerza contra Maduro en plena escalada en el Caribe

Nicolás Maduro, junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en una imagen de archivo
Nicolás Maduro, junto al ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, en una imagen de archivo EFE

Ludmila Vinogradoff

Corresponsal en Caracas

El régimen chavista se está preparando para la guerra. Este fin de semana tendrá lugar la segunda fase de alistamiento de la Milicia Nacional Bolivariana, que comenzó la semana pasada, y el despliegue de 15.000 efectivos de sus cuerpos de seguridad en la ... frontera con Colombia en respuesta a la presencia de la flota naval de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela.

