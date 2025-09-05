Diosdado Cabello amenaza a María Corina Machado tras la destrucción de la narcolancha y Washington responde

Estados Unidos intensifica la presión sobre Venezuela, y el chavismo, cercado, responde con amenazas directas a María Corina Machado. «Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos», advirtió Diosdado Cabello, número dos del régimen, en su programa televisivo.

El mensaje llega tras ... la destrucción de una embarcación cargada de drogas en el Caribe, presuntamente vinculada a la banda Tren de Aragua, catalogada como organización terrorista por Washington. La operación, anunciada por Donald Trump, dejó once muertos y provocó un cruce de advertencias: congresistas estadounidenses aseguraron que cualquier agresión contra la líder opositora acarreará «las más severas consecuencias»

Según reveló el medio venezolano 'El Pitazo', la narcolancha eliminada por EE.UU. partió en la noche del domingo desde San Juan de Unare, en el estado Sucre, rumbo a Trinidad y Tobago, y fue destruida en la madrugada del lunes. A bordo viajaban once personas: ocho de la localidad y tres de pueblos vecinos, entre ellos el hijo del dueño de la embarcación, quien controlaba la ruta mediante GPS. Se trataba de un flipper de doce metros de largo, con cuatro potentes motores.

Noticia Relacionada ¿Está hecho con IA el vídeo del ataque? Esto es lo que opinan los expertos Rodrigo Alonso Para llevar a cabo la verificación, el Gobierno de Maduro recurrió a Gemini, una 'app' similar a ChatGPT que comete errores y no está capacitada para este tipo de tareas

El medio informó que antes de este ataque, al menos otras dos embarcaciones cargadas con droga habían salido por la misma ruta sin ser interceptadas. La población quedó conmocionada al confirmarse la muerte de sus vecinos y familiares, sentimiento que rápidamente se vio reflejado en redes sociales con mensajes de despedida, lo que desmontó la versión oficial de Caracas sobre un «vídeo creado con Inteligencia Artificial».

Tras la operación, la Guardia Nacional Bolivariana desplegó efectivos en la zona. La tensión se suma a un historial de violencia: San Juan de Unare y localidades cercanas han sido disputadas por organizaciones criminales, y en 2018 fueron escenario de una masacre con más de 78 muertos en apenas dos días.

Nicolás Maduro había denunciado la presencia de ocho buques y un submarino nuclear de EE.UU. «apuntando» contra Venezuela, lo que calificó como «la mayor amenaza en América en cien años». Machado replicó que el cerco internacional contra el «cartel narcoterrorista» en Miraflores se estrecha y aseguró que «los días de esa organización criminal están contados».

Diosdado Cabello lanzó su amenaza contra Machado tras las declaraciones de la líder opositora en las que afirmó que el despliegue militar estadounidense en el Caribe no es «en contra de Venezuela» sino «en contra de una estructura del narcotráfico que está haciéndole daño y cobrando cientos de miles de vidas alrededor del mundo».

«Ni se te ocurra, Diosdado»

Las amenazas de Cabello provocaron una fuerte respuesta desde el Congreso estadounidense. El republicano Mario Díaz-Balart aseguró que cualquier agresión contra Machado acarreará «las más severas consecuencias» para el chavismo. La congresista María Elvira Salazar lanzó un mensaje directo: «Diosdado Cabello, ni se te ocurra tocar a María Corina Machado. Estados Unidos y el mundo entero están mirando».

Carlos Giménez sumó que la seguridad de Machado es «una prioridad de la política exterior estadounidense» y destacó que la Administración de Donald Trump, junto al secretario de Estado Marco Rubio, está siguiendo de cerca la situación.

«Pasará de nuevo»

Desde Quito, Marco Rubio elevó aún más el tono. El secretario de Estado de EE.UU. calificó a Maduro como «fugitivo de la justicia norteamericana» y «narcoterrorista», recordando que un gran jurado de Nueva York lo ha acusado de narcotráfico y terrorismo. «No es un Gobierno ni un régimen político. Es una organización terrorista de crimen organizado que se ha apoderado de un territorio nacional», afirmó.

Rubio justificó la presencia militar estadounidense frente a Venezuela y defendió la destrucción de la narcolancha como una orden presidencial para neutralizar «una amenaza inmediata». «En vez de interceptarla, por orden presidencial la volamos. Y va a volver a pasar. El presidente va a librar la guerra contra las organizaciones narcoterroristas», sentenció.