Gamarra lamenta la presencia de García Ortiz en la apertura del año judicial: «No se puede normalizar lo que es una anomalía»

Diosdado Cabello amenaza a María Corina Machado tras la destrucción de la narcolancha y Washington responde

La operación militar estadounidense en el Caribe, que dejó once muertos vinculados al Tren de Aragua, desató un cruce de reacciones: Marco Rubio advierte al chavismo que «volverá a pasar»

PP y Vox piden al Gobierno que actúe ante el abandono de presos españoles en Venezuela

El ministro del Interior de Venezuela, Diosdado Cabello, amenazó a María Corina, después de que esta asegurase que la presencia estadounidense eran a causa del narcotráfico y no de Venezuela
Andrés Gerlotti Slusnys

Estados Unidos intensifica la presión sobre Venezuela, y el chavismo, cercado, responde con amenazas directas a María Corina Machado. «Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos», advirtió Diosdado Cabello, número dos del régimen, en su programa televisivo.

El mensaje llega tras ... la destrucción de una embarcación cargada de drogas en el Caribe, presuntamente vinculada a la banda Tren de Aragua, catalogada como organización terrorista por Washington. La operación, anunciada por Donald Trump, dejó once muertos y provocó un cruce de advertencias: congresistas estadounidenses aseguraron que cualquier agresión contra la líder opositora acarreará «las más severas consecuencias»

