Israel y el vicepresidente de EE.UU. aseguran estar «listos para una recepción inmediata» de los rehenes

La Oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el vicepresidente de EE.UU., J.D. Vance, han asegurado estar «listos para una recepción inmediata» de los rehenes, lo que ha generado toda una especulación de que podría acelerarse el canje ... de prisioneros.

No obstante, el Ejecutivo israelí mantiene que el intercambio de cautivos está previsto para «el lunes por la mañana». El diario hebreo 'Times of Israel' ha publicado que «no hay cambios en la evaluación de inteligencia», citando a un funcionario de Defensa israelí. En cambio, las posteriores declaraciones Vance en las que afirma que los rehenes pueden ser liberados «en cualquier momento» no han despejado las expectativas que ha generado el Gabinete de Netanyahu en un primer momento.

Por su parte, el canal qatarí 'Al-Araby' ha informado de que Hamás liberará a los rehenes vivos este lunes por la mañana en varios puntos de la franja de Gaza. Mientras que los cuerpos de los rehenes fallecidos los entregará el mismo día, pero por la noche.

El grupo islamista cuenta oficialmente con un plazo que vence el lunes al mediodía, a las 11 hora peninsular española. 72 horas después de la entrada en vigor del alto el fuego, según fija el acuerdo de tregua alcanzado este juves en Egipto por delegaciones de ambas partes y ratificado por el Ejecutivo israelí. Hamás debe liberar a los 48 rehenes que permanecen en Gaza, de los que Tel Aviv cree que 20 de ellos permanecen vivos. A cambio, el Gobierno israelí ha condicionado la liberación de 2.000 presos palestinos, junto a más de 200 que cumplen cadena perpetua, a «la llegada de todos los rehenes de Gaza a Israel».

En un principio, el intercambio está previsto que coincida con la llegada del presidente de EE.UU., Donald Trump, a Israel. Allí tiene previsto dirigirse directamente al Parlamento hebreo, donde emitirá un dicurso. Posteriormente, el mandatario estadounidense viajará a Egipto para acudir a la ceremonia oficial de firma del acuerdo de paz.

Entre los países invitados figuran Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, Canadá, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Jordania, Turquía, Arabia Saudí, Pakistán e Indonesia, así como España, Japón Azerbaiyán, Armenia, Hungría, India, El Salvador, Chipre, Grecia, Baréin, Kuwait. Ni Hamás ni Israel formarán parte de esta cumbre cuyo objetivo es el de fijar una hoja de ruta para la reconstrucción de la franja de Gaza.

Camiones con ayuda humanitaria

La Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en Oriente Próximo (UNRWA) ha confirmado en un comunicado publicado este domingo que 170 camiones cargados con ayuda humanitaria han entrado en la Franja: «Somos la única organización con almacenes en Gaza y con capacidad para distribuir ayuda de forma organizada y transparente.

Además, el comunicado reza que la UNRWA es la única agencia con capacidad para distribuir ayuda en la Ciudad de Gaza». El organismo ha enfatizado que cuenta con «miles de trabajadores y cientos de puntos de distribución», también señala que cuenta con la capacidad de «reponer el equipo destruido en la ciudad de Gaza en cuestión de horas».