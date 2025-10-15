Israel confirma que uno de los cuerpos entregados por Hamás «no coincide con las muestras de ADN de ninguno de los rehenes»

El Ejército de Israel ha confirmado que uno de los cuerpos entregados por Hamás «no coincide con ninguno de los rehenes» y apelan al grupo islamista para que haga «todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos».

Las autoridades de Israel han logrado ... identificar este miércoles a tres de los cuatro cadáveres de rehenes entregados el martes por Hamás en el marco del acuerdo alcanzado al hilo de la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informa Europa Press.

Según las informaciones previas recogidas por la emisora pública israelí, Kan, los análisis realizados al cuarto de los cuerpos no han hallado correspondencia con las muestras de ADN de ninguno de los rehenes, por lo que se cree que podría tratarse de un palestino. Israel habría informado de este extremo a los mediadores para abordar la situación.

El Ejército de Israel ha especificado que las tres personas que sí han sido identificadas son Tamir Nimrudi, Uriel Baruch y Eitan Levy, cuyas familias han sido notificadas. «Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comparten el dolor de las familias, siguen llevando a cabo todos los esfuerzos necesarios para el retorno de los rehenes fallecidos y se prepara para seguir aplicando el acuerdo», ha dicho, antes de pedir a Hamás que «cumpla su parte del acuerdo y acometa los esfuerzos necesarios para entregar a los rehenes fallecidos a sus familias para un entierro adecuado».

Asimismo, ha resaltado que Nimrudi, un soldado, fue capturado por los asaltantes en una base en el cruce fronterizo de Erez. «Creemos que fue asesinado bajo cautiverio al inicio de la guerra. Tenía 18 años cuando cayó», ha apuntado, si bien ha hecho hincapié en que «las conclusiones finales serán formuladas una vez se complete el examen sobre las circunstancias de la muerte en el Centro Nacional de Medicina Forense».

El segundo de los fallecidos ha sido identificado como Baruch, quien habría muerto durante los ataques del 7 de octubre de 2023. «Su cuerpo fue trasladado a la Franja de Gaza», ha señalado el Ejército, que ha agregado que el hombre fue asesinado tras huir del festival Nova y que su fallecimiento fue confirmado en marzo de 2024.

Por otra parte, ha apuntado que el último de los cuerpos identificados corresponde a Levy, quien también habría muerto durante los citados ataques –que dejaron unos 1.200 fallecidos y cerca de 250 secuestrados, según las autoridades israelíes–, siendo su cadáver igualmente trasladado a la Franja. La muerte de este hombre fue confirmada en diciembre de 2023.

El Foro de Familias para el Retorno de los Secuestrados y Desaparecidos han confirmado además que los familiares de estas tres personas han sido ya notificados, en medio de dudas sobre la identidad del último cuerpo, especialmente después de que fuentes de seguridad israelíes hayan afirmado que podría tratarse de un palestino, según medios locales, y de que ni el Ejército ni el primer ministro, Benjamin Netanyahu, se hayan pronunciado al respecto.

«La organización terrorista Hamás debe cumplir sus compromisos con los mediadores y devolverlos como parte de la aplicación del acuerdo» Benjamín Netanyahu Primer minisitro de Israel

Netanyahu ha subrayado en un comunicado que tres de los cuerpos corresponden a Baruch, Nimrodi y Levy, a cuyas familias ha trasladado sus condolencias, antes de destacar que las autoridades «están decididas, comprometidas y trabajando de forma incansable para la vuelta de todos los rehenes caídos para un entierro adecuado en su país».

«La organización terrorista Hamás debe cumplir sus compromisos con los mediadores y devolverlos como parte de la aplicación del acuerdo. No cederemos en este punto y no escatimaremos esfuerzos hasta que recuperemos a todos los rehenes caídos, hasta el último de ellos», ha zanjado.

El acuerdo firmado por Israel y Hamás la semana pasada exigía al grupo palestino que entregara a los 48 rehenes en un plazo de 72 horas tras la entrada en vigor del alto el fuego, plazo que expiró el lunes a mediodía. En este periodo, Hamás liberó a los 20 rehenes vivos y entregó los restos de ocho de los 28 fallecidos. No obstante, incluso Washington reconoció en los últimos días que Hamás necesitaría más tiempo para localizarlos.

Con todo, se han producido críticas por la demora de la entrega de los cuerpos, así como por las limitaciones impuestas por las autoridades israelíes a los camiones humanitarios, después de que hayan decidido que solo permitirán el ingreso de la mitad de lo acordado hasta que Hamás cumpla con la entrega de los cadáveres restantes de los capturados durante los citados ataques.

El Ejército israelí desató una cruenta ofensiva contra Gaza tras los citados ataques del 7-O que ha dejado hasta la fecha más de 67.900 muertos y 170.000 heridos, tal y como han denunciado las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, si bien se teme que la cifra sea mayor, ya que siguen hallándose cadáveres en las zonas de las que las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.