Israel confirma que uno de los cuerpos entregados por Hamás no coincide con las muestras de ADN

Israel confirma que uno de los cuerpos entregados por Hamás «no coincide con las muestras de ADN de ninguno de los rehenes»

Tel Aviv identifica tres de los últimos cuatro cadáveres como Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy

Hamás se resiste a desarmarse y facilitar una transición en Gaza

El convoy que transporta los cuerpos de los rehenes fallecidos, secuestrados por Hamás durante elatentado del 7 de octubre de 2023, llega al centro forense de Abu Kabir
El convoy que transporta los cuerpos de los rehenes fallecidos, secuestrados por Hamás durante elatentado del 7 de octubre de 2023, llega al centro forense de Abu Kabir REUTERS / Stoyan Nenov

J. I. DE LA TORRE

El Ejército de Israel ha confirmado que uno de los cuerpos entregados por Hamás «no coincide con ninguno de los rehenes» y apelan al grupo islamista para que haga «todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes fallecidos».

Las autoridades de Israel han logrado ... identificar este miércoles a tres de los cuatro cadáveres de rehenes entregados el martes por Hamás en el marco del acuerdo alcanzado al hilo de la propuesta presentada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informa Europa Press.

