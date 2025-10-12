Suscribete a
Tarde histórica en Las Ventas: dos orejas de Morante, fea cogida, Puerta Grande y se corta la coleta
Sorteo Extraordinario de la Lotería Nacional por el Día de la Hispanidad

Israel quiere despertar tras una pesadilla de 737 días de secuestro en Gaza

Según la primera fase del nuevo acuerdo de alto el fuego, se espera que todos los rehenes vivos en Gaza sean liberados a cambio de unos 2.000 palestinos encarcelados

¿Quiénes son los prisioneros palestinos que serán liberados en el acuerdo entre Israel y Hamás?

Los 48 rehenes que Hamás liberará tras alcanzar el acuerdo de alto el fuego

Una mujer camina junto a pancartas con imágenes de rehenes secuestrados
Una mujer camina junto a pancartas con imágenes de rehenes secuestrados REUTERS
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial a Tel Aviv

«Quiero despertar y que la pesadilla haya terminado, eso es lo único que pido», repetía Itzik Horn en la plaza de los Rehenes de Tel Aviv horas antes de la liberación de los cautivos por parte de Hamás. Horn, exhausto, volverá a ... encontrarse con su hijo Eitan después de más 737 días de cautiverio en manos de las facciones palestinas. Israel pasó la noche en vela a la espera del intercambio de los 48 rehenes por los 2.000 presos palestinos pactado entre Israel y Hamás en Egipto gracias a la presión de Donald Trump y todo el país compartía el mismo deseo que Horn: el final de una pesadilla que empezó el 7 de octubre de 2023.

