Suscribete a
ABC Premium

Hamás se resiste a desarmarse y facilitar una transición en Gaza

Israel y los islamistas se acusan mutuamente de incumplir con la primera fase del acuerdo

Trump, sobre Hamás: «Si no se desarman, nosotros los desarmaremos, quizá con violencia»

Miembros de Hamás durante una entrega de cuerpos, en febrero
Miembros de Hamás durante una entrega de cuerpos, en febrero EP
Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Enviado especial a Tel Aviv

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Veinticuatro horas después del intercambio de los 20 rehenes vivos por casi 2.000 presos palestinos, Israel y Hamás se acusan mutuamente de incumplir el acuerdo y aparecen las primeras grietas en el plan de Donald Trump. El presidente estadounidense anunció en Egipto ... que «la segunda fase está en marcha», pero la primera no ha concluido y se enfrenta a unos obstáculos que ponen a prueba la solidez del acuerdo. Hamás no ha entregado todos los cuerpos y los israelíes, como represalia, han reducido la entrada de ayuda humanitaria a la mitad. Además, por primera vez desde la entrada en vigor del alto el fuego, el Ejército disparó contra gazatíes que intentaban volver a sus casas y cruzaron la «línea amarilla» a la que se han replegado las tropas. Hubo al menos nueve muertos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app