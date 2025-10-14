El ejército israelí dice que la Cruz Roja se dirige a recoger los cuerpos de más rehenes muertos

El ejército israelí informó el martes que la Cruz Roja se dirigía a recoger los restos de varios rehenes retenidos por grupos militantes palestinos en Gaza.

«La Cruz Roja se dirige al punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza, donde ... se les entregarán varios ataúdes de rehenes fallecidos», informó el ejército en un comunicado actualizado, tras anunciar previamente que la entrega se realizaría en el sur de Gaza.

Previamente, un alto cargo de Hamás declaró a AFP que el grupo tenía previsto entregar los restos de entre cuatro y seis rehenes más tarde el martes. El lunes, Hamás entregó los restos de cuatro rehenes, apenas horas después de liberar a los últimos 20 cautivos vivos.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión