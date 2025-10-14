El ejército israelí dice que la Cruz Roja se dirige a recoger los cuerpos de más rehenes muertos

Suscribete a
Última hora
El lunes pasado, Hamás entregó los restos de cuatro rehenes, apenas horas después de liberar a los últimos 20 cautivos vivos

Israel confirma la entrega a Cruz Roja de todos los rehenes con vida que tenía Hamás

Liberación de rehenes israelíes EFE

AFP

El ejército israelí informó el martes que la Cruz Roja se dirigía a recoger los restos de varios rehenes retenidos por grupos militantes palestinos en Gaza.

«La Cruz Roja se dirige al punto de encuentro en el norte de la Franja de Gaza, donde ... se les entregarán varios ataúdes de rehenes fallecidos», informó el ejército en un comunicado actualizado, tras anunciar previamente que la entrega se realizaría en el sur de Gaza.

