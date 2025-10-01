Cierran el Oktoberfest de Múnich tras una explosión en un edificio residencial por «una disputa familiar»: hay un muerto y otra persona desaparecida

Una explosión en un edificio de la ciudad alemana de Múnich que se ha saldado con un fallecido y una posterior amenaza de bomba ha llevado a las autoridades a cerrar este miércoles por la mañana por precaución el festival de la cerveza Oktoberfest, a la espera de que se determine si existen riesgos.

Las fuerzas de seguridad acudieron alertados por una llamada a una zona residencial donde terminaron encontrando una furgoneta completamente calcinada, un edificio con trampas explosivas y una persona herida junto a un lago cercano. Esta persona falleció posteriormente y la Policía sospecha que el incendio fue intencionado.

Las autoridades localizaron tras este incidente «una carta del autor» sobre una amenaza de bomba, por lo que han optado por retrasar la apertura del Oktoberfest, que se celebra en la pradera Theresienwiese de Múnich del 20 de septiembre al 5 de octubre.

«Se están investigando posibles conexiones con otros lugares de Múnich, incluido la Theresienwiese», ha dicho la Policía en la red social X.

El incendio, provocado por una «disputa familiar»

El diario Bild informó de que se sospechaba que un hombre había provocado la explosión y el incendio en la casa de sus padres antes de suicidarse, y que se habían producido disparos durante el incidente, pero la policía no lo confirmó.

«Según los primeros elementos de la investigación, el edificio residencial fue incendiado tras una disputa familiar», indicó la Policía.

Por otro lado, las autoridades confirmaron que están buscando a otra que persona que se encuentra en paradero desconocido por el momento.