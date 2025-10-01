La Policía alemana detiene a tres miembros de Hamás en Berlín por sospechas de un posible ataque en instituciones judías

Las autoridades alemanas han detenido a tres presuntos miembros de Hamás que, según creen, estaban preparando un grave acto de violencia en Alemania, según informaron este miércoles los fiscales.

Las autoridades sospechan que los tres hombres estaban involucrados en la adquisición de armas de fuego y municiones para Hamás, que se utilizarían en asesinatos dirigidos contra instituciones israelíes o judías en Alemania.

«Durante las detenciones de hoy se han encontrado diversas armas, entre ellas un rifle de asalto AK-47 y varias pistolas, así como una cantidad considerable de munición», han declarado los fiscales federales en un comunicado.

Los tres, identificados de acuerdo con las leyes alemanas de protección de datos solo como el ciudadano alemán Abed Al G., Wael F. M., nacido en el Líbano, y el ciudadano alemán Ahmad I., fueron detenidos en Berlín.

En febrero, cuatro miembros de Hamás sospechosos de planear atentados contra instituciones judías en Europa fueron juzgados en Berlín en lo que los fiscales describieron como el primer proceso judicial contra militantes del grupo islamista en Alemania.

El medio de comunicación Der Spiegel informó de que los investigadores antiterroristas observaron cómo los acusados se reunieron el miércoles en Berlín para una entrega de armas antes de que las fuerzas operativas intervinieran y descubrieran armas en buen estado de funcionamiento.