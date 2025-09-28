Muere una acróbata española de 27 años tras caer de un trapecio en un circo en Alemania

Una acróbata española de 27 años ha muerto en un accidente durante una actuación circense en la ciudad alemana de Bautzen, en el estado de Sajonia, en el este del país.

La mujer se ha caído desde una altura de unos cinco metros desde su trapecio y murió en el mismo lugar del accidente, según ha informado el portavoz de la policía local, Stefan Heiduck.

El accidente se ha producido este sábado 27 de septiembre por la tarde ante unas 100 personas que presenciaban la función, entre ellas muchas familias con niños. «El equipo de intervención en crisis se puso inmediatamente en marcha y atendió a los espectadores y al resto de empleados del circo», ha explicado Heiduck.

Tras el accidente, muchas personas han abandonado la carpa y se han ido a casa. El portavoz de la Policía ha instado a los testigos a ponerse en contacto con la línea de atención telefónica «porque, sobre todo en el caso de los niños, es importante ayudarlos antes de que se genere un trauma«.

El presidente de la Asociación Alemana de Circos, Ralf Huppertz, ha calificado el suceso de trágico accidente. «Es una experiencia terrible, un 'shock', sobre todo para los visitantes y los niños», ha declarado Huppertz, quien no recuerda ningún accidente mortal de una acróbata, aunque sí lesiones graves.

La profesión de acróbata conlleva ciertos riesgos y, en algunas actuaciones no es posible garantizar una seguridad al 100%. Estos profesionales sumen peligros que ellos mismos calculan y evalúan, pero también son conscientes de ello. En realidad, cinco metros no es una altura especial para ellos, que están bien entrenados y son musculosos. Debió de tener muy mala suerte o caer sobre un obstáculo», ha argumentado Huppertz.

Hasta ahora, la Policía clasifica el siniestro como accidente laboral. Por el momento no hay indicios de culpa ajena y es poco probable que los haya, ya que los mismos acróbatas suelen ser responsables del montaje de sus equipos, ha explicado el portavoz del cuerpo de seguridad.

El alcalde de Bautzen se ha mostrado consternado por el accidente. «En nombre de la ciudad, expreso mi más sincero pésame a los familiares y allegados. Nuestros pensamientos están con las familias y con todos los afectados por este grave accidente», ha publicado.