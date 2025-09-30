Suscribete a
La Aemet eleva a rojo el aviso por lluvias en Ibiza y Formentera

Alemania condena a un espía chino infiltrado durante 17 años como asesor de un eurodiputado de AfD

Jian G. filtró documentos confidenciales del Parlamento Europeo a China mientras actuaba como «agente dormido»

La extrema derecha de AfD triplica sus resultados en la región alemana de Renania del Norte-Westfalia

Rosalía Sánchez

Corresponsal en Berlín

Cuatro años y nueve meses de prisión es la condena que adjudica por espionaje el Tribunal Regional Superior de Dresde a Jian G., el ex empleado del político Maximilian Krah, de Alternativa para Alemania (AfD). G. estuvo durante años haciendo llegar a China ... información interna, confidencial y relevante de la Unión Europea.

