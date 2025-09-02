Bayrou inicia cuesta arriba una ronda con los partidos para evitar su caída

Las consultas de François Bayrou, primer ministro, con todas las fuerzas parlamentarias francesas, intentando evitar la censura brutal de su Gobierno el próximo día 8, amenazan con convertirse en un suplicio a estacazos.

Comenzaron este lunes tarde. Bayrou recibió a Fabien Roussel, secretario general ... del PCF, y Stéphane Peu, portavoz de los diputados comunistas. Ambos reaccionaron de manera muy crítica contra el jefe de Gobierno, augurando un voto de censura. «A nuestro modo de ver, solo es posible esperar la dimisión del presidente Macron y una disolución de la Asamblea Nacional», declaró Roussel, agregando: «No aceptaremos ningún presupuesto que recorte el poder adquisitivo de los franceses».

La Francia Insumisa (LFI, extrema izquierda), también había sido invitada a dialogar hoy, pero rechazó la invitación. Y Mathilde Panot, portavoz del partido mayoritario entre las izquierdas, declaró: «No tenemos nada que discutir. Bayrou y Macron deben marcharse, para poder elegir otro presidente y otro gobierno». Noticia Relacionada El primer ministro Bayrou alerta de que «el destino de Francia» está en juego en el voto de confianza del 8 de septiembre Juan Pedro Quiñonero Durante una entrevista de hora y media, ante las cuatro grandes cadenas de televisiones nacionales, Bayrou comparó la situación de Francia a la de un barco con un agujero en su casco por el que entra agua amenazando con hundir la Nación Esta martes Bayrou debe recibir a Marine Le Pen, fundadora de Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), acompañada de su presidente, Jordan Bardella. Ayer Le Pen no dejó margen de negociación: «No veo otra solución que la disolución de la Asamblea Nacional y la dimisión del presidente. Si obtuviésemos mayoría parlamentaria, entonces, aplicaríamos nuestro programa, en los antípodas del macronismo». Los sondeos afirman que la extrema derecha tiene más intenciones de voto que toda la izquierda junta. Apoyo del centro-derecha Bayrou prevé entrevistarse la tarde de este martes con media docena de líderes de pequeños partidos de centro-derecha, más o menos próximos a Macron: Bruno Retailleau, ministro del Interior y líder de Los Republicanos (LR, derecha tradicional), Gabriel Attal, ex primer ministro de Macron y presidente de un grupúsculo centristas, Édouard Philippe, ex primer ministro de Macron y líder de otro grupúsculo centrista, deberán confirmar su apoyo a la estabilidad del Gobierno para evitar el caos. Juntos, sin embargo, no tienen mayoría. Esas y otras consultas parecen confirmar un vía crucis peligroso para el futuro político de Bayrou. Son muy mayoritarias las fuerzas que desean censurar al Gobierno el día 8.

