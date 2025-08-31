El primer ministro Bayrou alerta de que «el destino de Francia» está en juego en el voto de confianza del 8 de septiembre

François Bayrou, primer ministro, estima que Francia está «amenazada por fuerzas que desean instaurar el caos», cuando su destino se juega el próximo día 8, tras el voto de confianza o censura de la Asamblea Nacional que decidirá el futuro inmediato de Francia.

Durante una entrevista de hora y media, ante las cuatro grandes cadenas de tv nacionales, Bayrou comparó la situación de Francia a la de un barco con un agujero en su casco, por el que entra agua amenazando con hundir la Nación, víctima de sus deudas.

Bayrou denuncia a la extrema izquierda como un «riesgo de caos», y estima que las propuestas del PS solo agravarían la crisis nacional. Solo confirma un tímido gesto de aproximación hacia la extrema derecha sugiriendo un recorte de la aportación de Francia a los presupuestos de la Unión Europea (UE).

Bayrou dice «no creer» en la censura. Pero si llega a consumarse, la «aceptará». En ese caso, Emmanuel Macron deberá buscar un nuevo gobierno de aleatoria formación, si desea evitar la convocatoria de elecciones anticipadas.

Ante esa eventualidad, Agrupación Nacional (AN, extrema derecha), el partido fundado por Marine Le Pen, continúa creciendo. En los sondeos del fin de semana, tiene más intenciones de voto que todas las izquierdas juntas, y pudiera aspirar a una mayoría parlamentaria absoluta, si se confirmarse la tendencia.

Según el sondeo publicado por 'La Tribune Dimanche' (LTD, independiente apolítico), AN tiene hoy un 31,5 % de intenciones. La Francia Insumisa (LFI, extrema izquierda), ecologistas, PS y PCF, todas las izquierdas, unidas, en un Nuevo Frente Popular (NFP), solo tienen un 23,5% de intenciones de voto: 8 puntos menos que la extrema derecha. Acontecimiento histórico en la historia de los sondeos políticos en Francia.

Si las izquierdas se presentasen divididas en unas eventuales elecciones anticipadas, los resultados todavía podrían ser más favorables a la extrema derecha.

La extrema derecha de Le Pen, el partido más votado

La extrema derecha de la familia le Pen se convirtió en el partido más votados por los obreros franceses hace más de treinta años. Y su ascensión, electoral, en todos los sectores sociales, ha sido constante. En las elecciones anticipadas de junio-julio del año pasado, el 60 / 65 % de los obreros y agricultores pobres votaron por la Pen.

A la derecha del la extrema derecha de Le Pen todavía hay un partido de ultraderecha, Reconquista, cuyo líder, Éric Zemmour, aspira a continuar creciendo con una línea «más enérgica», contando con otro 5 % de intenciones de voto.

Los cuatro grupúsculos centristas que apoyan a Emmanuel Macron (Renacimiento, La República en Marcha, Modem y Horizontes) solo tienen un 27 % de intenciones de voto, harto insuficientes para tener mayoría parlamentaria estable. Un grupúsculo social-liberal (coalición de grupúsculos) tiene un 6,5%, insuficiente para inclinar la balanza de ningún bando que no sea la extrema derecha.

La ascensión de la extrema derecha de Le Pen coincide con otro proceso histórico: se está hundiendo el difunto «frente republicano» que proponía la unión del centro, la derecha y las izquierdas para impedir el triunfo de Le Pen. Según el sondeo que publica «La Tribune Dimanche», solo un 26 % de los franceses se oponen «totalmente» a «poner barreras» a la extrema derecha. Por el contrario, un 53 % de franceses no se oponen o son indiferentes al triunfo de Le Pen.