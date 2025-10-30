Suscribete a
Batacazo de la ultraderecha en las elecciones en los Países Bajos

Wilders se resiste a asumir su derrota: «Ningún partido tiene más escaños que yo»

El partido de centroizquierda D66 y la ultraderecha de Wilders empatan en las elecciones de Países Bajos

El ultraderechista Wilders (izquierda) ha perdido un tercio de escaños
El ultraderechista Wilders (izquierda) ha perdido un tercio de escaños
Enrique Serbeto

Enrique Serbeto

Corresponsal en Bruselas

Los resultados de las elecciones legislativas anticipadas del miércoles en Holanda han sido recibidos con euforia en Bruselas. Aunque el partido antieuropeo PVV (Partido por la Libertad de Geert Wilders) y los liberales de D66 (Democracia 66) aparecen prácticamente empatados con 26 escaños cada ... uno, los primeros han perdido un tercio de sus diputados, mientras que los segundos los han multiplicado de forma espectacular. Especialmente para los maltrechos liberales europeos, este resultado puede considerarse como el mejor que han vivido en lo que llevamos de legislatura.

