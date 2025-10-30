Suscribete a
Escucha las noticias de este jueves 30 de octubre

El partido de centroizquierda D66 y la ultraderecha de Wilders empatan en las elecciones de Países Bajos

D66 ha pasado de nueve a 26 escaños, mientras que PVV ha caído a la misma cifra desde los 37 logrados en los anteriores comicios

Los sondeos daban como ganador a los liberales proeuropeos

Un cartel electoral de Geert Wilders, en las calles de Países Bajos.
Un cartel electoral de Geert Wilders, en las calles de Países Bajos.

EP

El partido de centroizquierda Demócratas 66 (D66) y el ultraderechista Partido de la Libertad (PVV) de Geert Wilders han quedado empatados a 26 escaños, más que ninguna otra formación, en las elecciones legislativas anticipadas que se han celebrado este miércoles en Países Bajos.

