La militancia de Junts avala romper con el PSOE con el 86,98% de los votos

Rob Jetten, el líder gay y ecologista que planta cara a la extrema derecha en Países Bajos

Si logra formar Gobierno, podría convertirse en el primer ministro más joven de la historia del país neerlandés

El partido de centroizquierda D66 y la ultraderecha de Wilders empatan en las elecciones de Países Bajos

Rob Jetten está cambiando la forma de hacer política en los Países Bajos. Abiertamente gay, europeísta y defensor del diálogo, este político de 38 años ha logrado situarse como la gran alternativa al auge de la extrema derecha. Su partido, Demócratas 66 (D66), ha ... empatado en votos con el movimiento de Geert Wilders, conocido por su discurso antiinmigración y euroescéptico.

