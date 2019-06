Susana del Río, miembro del comité de expertos de la UE «Para la UE defiendo la igualdad basada en mirar a la mujer y a su currículum» Susana del Río, académica española de la Academia Europea de Ciencias y Artes, analiza para ABC los resultados de las elecciones europeas

Susana del Río (Madrid, 1966), académica de la Academia Europea de Ciencias y Artes y politóloga del comité de expertos de la UE, analiza para ABC los resultados de las elecciones europeas del 26 de mayo.

¿Cómo ha recibido los resultados de las elecciones? ¿Es más europeísta aún el Parlamento?

Con alivio hemos recibido a un nuevo Parlamento Europeo que sigue siendo Europeo. Podría estar más contenta con la diferencia entre europeísmo y antieuropeísmo, pero lo principal es que los partidos antieuropeos no han conseguido la fuerza suficiente. Ha vuelto a ganar un Parlamento Europeo.

La gran coalición necesita sumar a liberales o verdes...

Me parece muy importante destacar cómo están virando los acuerdos después de la emergencia de liberales y verdes en estas elecciones. En esta línea, no debemos olvidar que los dos grupos mayoritarios siguen siendo Partido Popular Europeo (PPE) y Partido Socialista Europeo (PSE). El bipartidismo no se mantiene pero siguen siendo los grupos mayoritarios. El PPE ha ganado. Todas las alianzas posibles y maniobras en las negociaciones para los altos puestos europeos deben involucrar siempre al PPE. Sería una deslealtad democrática aislar al PPE; una deslealtad ante el propio Parlamento Europeo, la democracia parlamentaria y el voto de los ciudadanos europeos. Aquí quiero destacar que aislar al Partido Popular Europeo además de que es muy complicado no iría a favor del buen funcionamiento del engranaje europeo político e institucional.

Por primera vez en muchos años y viendo el camino que han elegido los italianos, España puede jugar un papel equivalente al peso que por historia, población y poderío económico representa en la UE.

España puede ganar peso, por el Estado miembro que es y lo que representa es un Estado que debería tener peso significativo en la Unión Europea. Lo que veo es que Pedro Sánchez debe cuidar con quién va a gobernar en España. Sería una contradicción enorme que un líder europeo, que pretende encabezar la socialdemocracia europea, mantenga en su mesa de negociación, con posibilidad de volver a gobernar, a populistas e independentistas-separatistas. También sería una contradicción seguir negociando con populistas que no han reconocido a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela cuando el Parlamento Europeo sí lo ha hecho por gran mayoría. La UE es contraria a la fragmentación, a la no unidad. La Unión Europea es democracia supranacional, libertad, es Estado de derecho y la suma de las Constituciones de sus Estados miembros.

Para tener peso dentro de la UE, tienes que ser coherente en tu propio Estado miembro y no permitir en ningún momento acuerdos con aquellos que quieren romper tu estado. Los independentistas han mentido desde el principio de su desvarío anticonstitucional separatista diciendo que si Cataluña se iba de España seguiría estando dentro de la UE; todos sabemos que en un solo clic estaría fuera de la UE.

Quiero destacar que el sentido de Estado debe estar presente siempre. La política europea funciona conjugando el interés de tu partido, con el de tu país y el europeo. Así se avanza. España tiene la oportunidad de situar a Josep Borrell en un puesto clave y de que Esteban González Pons sea el presidente del Grupo Popular Europeo. También Iratxe García del Grupo Socialista europeo. Hay que unir esfuerzos y alianzas para que todo esto suceda. Estas posiciones elevadas significan influencia de España en la UE y de la UE en España. Estos puestos se traducirán en progreso y más voz de los ciudadanos españoles europeos.

¿Van a matar el proceso de candidato principal (Spitzenkandidaten), antes de lo esperado, como quieren Macron y los liberales?

Los que trabajamos por y para la UE defendemos que el proceso de Spitzenkandidat tiene que pervivir, sabemos que el proceso y la implementación del candidato principal trajo aire fresco en el 2014 y que, en una democracia normal, los ciudadanos con su voto eligen al presidente del Gobierno. En ese sentido, veo fundamental para la vida democrática de la UE que el proceso y Spitzenkandidat se respete y continúe. Debería institucionalizarse y no aparecer solo como recomendación en el Tratado de Lisboa. Cuando comienza la designación de cargos importantes para la UE empiezan a sincronizarse y a converger, o no, intereses de cada Estado miembro, de los partidos y de los jefes de Estado de gobierno de la UE. Veo una deslealtad al propio PE y al ciudadano europeo que se esté aislando por parte de los liberales y socialistas europeos al Grupo Popular Europeo y a la designación de Manfred Weber porque, pese a que han perdido escaños tanto el PPE y PSE, no hay ninguna duda de que siguen siendo los partidos mayoritarios. Es más, hay que resaltar que el Grupo Popular Europeo sigue siendo el ganador, el que cuenta con mayor número de eurodiputados.

En la carrera por los altos cargos parece que socialistas y liberales están arrinconando al PPE y a Angela Merkel.

No es bueno para la democracia que se aísle al grupo mayoritario del PE y a su candidato a ser el presidente de la Comisión Europea. Macron estuvo a favor de las listas trasnacionales y ha lanzado discursos muy europeístas, pero nunca apoyó el Spitzenkandidat por un interés personal y completamente imperialista de un presidente francés que está mirando por Francia y por él mismo más que a la democracia parlamentaria europea supranacional. Macron no ha apoyado el proceso de los Spitzenkandidaten porque no tiene todavía un grupo político con peso sólido en el Parlamento Europeo. Se está uniendo a socialistas para controlar quién va a ser el presidente de la Comisión porque él no tiene peso suficiente dentro del PE. Para mí, estas maniobras desequilibran la balanza y su consecuencia no haría posible un reflejo real y representativo del voto de los ciudadanos europeos.

Todavía quedan varias incógnitas sobre alianzas y grupos. El partido que lidera Viktor Orban, suspendido desde hace meses por el Partido Popular Europeo, ha cosechado un 52% de los sufragios y 13 eurodiputados. ¿Va a poder renunciar el PPE a su representación, si Orban sigue traspasando líneas rojas?

El Partido Popular Europeo puso un freno a Orban desde el momento en que fue suspendido su partido con voz y voto en el Grupo. Esta penalización impuesta por gran mayoría en la asamblea política supuso un examen fundamental. Una clave importante es observar que, mientras su partido, el Fidesz, está dentro del Grupo se le puede controlar y aún más tras las elecciones europeas. Al haber ganado en Hungría hay que darse cuenta de que podría unirse a partidos extremistas en el nuevo hemiciclo del Parlamento Europeo. El Partido Popular Europeo, controlando a Orban, le mantiene en el seno de un partido europeísta. Podemos decir que el Partido Popular Europeo puede contener a Orban desde dentro.

En el debate de candidatos del 15 de mayo había dos alemanes, un neerlandés, un belga de origen español y un checo, el primero del Este. ¿Cree que con la subida de verdes y liberales la UE se va a centrar en el Oeste olvidándose de los intereses del Este?

No se está olvidando a la Europa del Este. Hay que mirar al tiempo de integración que tiene dentro de la propia Historia de la UE, todo requiere de una andadura de más tiempo de sus representantes, que hagan política, que hagan más informes, que se voten más resoluciones a su favor... Les ha costado integrarse, es un logro que estén dentro de la UE.

Más mujeres al frente de la UE

Con la creciente influencia de los gobiernos euroescépticos, ¿cree que seguirá adelante el proyecto de vincular los presupuestos europeos al cumplimiento del Estado de derecho?

Todo lo que signifique avanzar, proteger, asegurar el estado de derecho además de que es intrínseco a la propia UE, a sus anclajes y a lo que representa la UE en el mundo, es una inversión y una protección necesaria. Los gobiernos no deben permitir pactos con partidos que quieren romper un estado miembro, fracturar el estado derecho y erosionar lo que es la propia Unión Europea. Todo lo que no sea a favor de la integración europea los gobiernos deben pararlo de raíz. No deben dar ni una mínima opción.

Manfred Weber (PPE), Frans Timmermans (PSE) y Margrethe Vestager (ALDE) son a priori los favoritos a presidir la Comisión. ¿Podría valorarlos?

—Vestager.

La valoro. Escuché el debate europeo del 15 de mayó y me gustó. Es una mujer valiosa, trabajadora que como comisaria de competencia ha trabajado duro. Mi valoración es positiva. En relación a Vestager como posible presidenta de la Comisión Europea, quiero hacer dos comentarios: aunque ha participado entre los Spitzenkandidaten podemos decir que ha sido a medio gas por la posición de su Grupo ALDE, pero no ha sido el más votado. El segundo comentario es que, aunque por supuesto hay que dar visibilidad a la mujer y alzarla creo que lo primero, y más para un puesto tan elevado como la presidencia de la Comisión Europea, hay que mirar los currículums. Lo que defiendo como mujer y como persona que trabaja estudiando la UE es que se miren los CV. Defiendo la igualdad basada en mirar a la mujer y a su currículum. Ha sido necesario impulsar a la mujer y lo sigue siendo pero, superada una etapa necesaria, es tiempo de mirar con atención la capacidad real y su trayectoria. Yo misma he podido sufrir esta discriminación pero, si queremos avanzar en igualdad, creo que lo que tiene que prevalecer son los currículos. La Unión Europea necesita a la mejor o al mejor al frente de la Comisión Europea.

—Weber.

Manfred Weber es un político que trae aire fresco a la política europea y en concreto a la Comisión, es una persona que ha trabajado la política local y nacional desde muy joven en su pueblo natal de Baviera. En este tiempo de política que quiere y necesita ser de altos vuelos es fundamental contar en la primera fila institucional, gubernamental con políticos que han trabajando el día a día de la política, tocando tierra firme. Weber conoce lo que piden los ciudadanos, les ha escuchado en la política local. Quiero destacar también que es un gran defensor del propio PE, un gran representante del sistema parlamentario europeo, de la democracia representativa. Me ha gustado mucho su campaña europea de Siptzenkandidat compaginando politica local, nacional y europea. Me han gustado sus diálogos con jóvenes. Manfred Weber sabe hacer política multinivel.

—Timmermans.

Es un político con peso en sus argumentos y cómo los expresa. Es el candidato más burócrata, ha sido comisario, sabe manejar esa gestión del día a día en la Comisión. Le falta algo muy importante: esa sincronía directa que debe tener un político con los ciudadanos a los que quiere gobernar. Los ciudadanos de su país han visto en Timmermans a un político con garantías de representarle tanto a ellos como al estado miembro. Creo que Timmermans es un buen gestor, pero que no traería aire fresco a la política europea. Por cierto, me gusta que Timmermans cuente en su CV con una licenciatura del Literatura francesa.

¿Qué retos marcarán los próximos cinco años?

El principal es el cambio climático. Hay que concienciar para legislar en la UE y cuidar nuestro planeta. Concienciar y transmitir muy bien, y que eso se traduzca en un presupuesto de la UE. Para hacer gran política europea hay que sumar políticas concretas y necesarias. Otro reto es conseguir por fin una políitica común de inmigración basada en la solidaridad humanitaria y enlazándola con la urgencia de dar respuesta a las personas refugiadas. Es urgente, los políticos deben trabajar desde todas las instituciones. Uno de sus valores fundamentales de la UE es la solidaridad.

Empleo: la cuarta revolución industrial viene ensamblada a la inteligencia artificial. Es un reto encajar las piezas de puzle para que el empleo no disminuya con la cuarta revolución industrial, hay que identificar las oportunidades que trae esta revolución para el empleo. Fortaleza del euro, un modelo fiscal común.

Y otros retos: seguir profundizando en el programa Erasmus+. Es fundamental conseguir que se estudie una asignatura común europea desde el colegio, universidad y compaginando círculos concéntricos de pertenencia, pueblo, ciudad, estado miembro, UE. La ciudadania nacional y la europea se ensamblan. Otro reto es qué va a pasar con el Brexit, intentar como reto que el Reino Unido no se vaya con un Brexit duro, los primeros perjudicados serian los británicos pero también sería perjudicial para los europeos. Política de defensa común y un ejército común europeo. Cuando Angela Merkel en el Parlamento Europeo habló de un ejército europeo Trump enseguida saltó con que la UE ya está en la OTAN. Merkel fue muy clara: un ejército europeo debe ser complementario a la OTAN. Por último hay que representar a los ciudadanos y fortalecer la democracia representativa. Los ciudadanos han votado en las elecciones europeas lo que quieren. Es la hora de los políticos.