Remolcadores y dragas tratan de desencallar al Even Given en el canal de Suez, en una imagen de satélite - Afp

Un error técnico o humano, y no solo el viento, causó que el barco encallara en el canal de Suez La autoridad que gestiona esta vía marítima asegura que el viernes se movió la popa del Even Given, aunque el equipo de rescate no cree que se pueda reflotar antes del inicio de la próxima semana