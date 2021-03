Incógnitas sin resolver en el bloqueo del canal de Suez: ¿el barco encalló solo por un golpe de viento? La ‘caja negra’ del buque embarrancado guarda los secretos de la maniobra que causó el atasco en una vía navegable de importancia vital

El bloqueo del canal de Suez tras embarrancar el portacontenedores Ever Given en una de sus orillas, que está causando ya perjuicios económicos de cientos de millones de euros cada hora que pasa, suscita preguntas por ahora sin contestar. El ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Juan Carlos Pery, experto en obras y transporte marítimos con décadas de experiencia como directivo en el sector, apunta algunos de los hechos llamativos que rodean a este grave incidente y las incógnitas todavía por resolver, entre ellas por qué la tormenta de arena solo afectó a este barco en concreto, quién tuvo la culpa o cómo es posible que no se estén empleando ya medios más sofisticados para desencallar un