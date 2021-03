Carrera contra reloj en el canal de Suez para reflotar el buque y el comercio mundial El atasco provocado por el buque Ever Given genera un efecto dominó en la economía que, junto con la pandemia, apuntala la crisis de la cadena de suministro global

F.J. Calero
Actualizado: 27/03/2021 04:48h

El carguero Ever Given, del tamaño de cuatro estadios como el Bernabéu o el Metropolitano, bloquea desde el pasado martes el canal de Suez, el mismo que hace 60 años sepultó al ya decadente imperio británico y que desde hace décadas se ha erigido como la principal vía marítima que conecta el transporte de energía y bienes entre Europa y Asia. Cuando se cuentan ya más de 72 horas del encallamiento, y sumando, este cuello de botella colosal ya se empieza a sentir no solo en El Cairo, sino en los grandes puertos europeos como los de Génova, en Italia, Barcelona, Valencia y Algeciras, en España, y llegando hasta los confines de EE.UU., India y por supuesto China.