Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (semana del 15 al 21 de septiembre)
Ya con la rutina establecida, Belén Candau nos ofrece un menú cargado de energía para afrontar con ánimo el inicio de curso
Ya estamos a mitad de septiembre y el verano parece un espejismo lejano. Con el objetivo de afrontar el inicio de curso y la vuelta al cole con energía, nuestra nutricionista Belén Candau nos propone un menú semanal cargado de energía y platos saludables.
Entre las propuestas se encuentran recetas diferentes como tacos de huevos revueltos o boniato relleno, además de diferentes tipos de ensaladas, una de las señas de identidad de nuestra nutricionista.
Para comenzar la semana, la propuesta pasa por cocinar un plato con ingredientes muy saludables para llenarnos de energía. Se trata de un palmito asado acompañado de atún en conserva con patatas cocinas y aderezo de yogurt y cilantro.
Una de las señas de identidad de nuestra nutricionista Belén Candau son las ensaladas, siempre diferentes para salir un poco de la rutina. En este caso, nos sugiere preparar una ensalada de hojas verdes acompañada de vasitos de granos de avena Brillante, edamame, remolacha, zanahoria y maíz.
Miércoles - Boquerones en vinagre sobre boniato asado
Para el miércoles, la propuesta de nuestra nutricionista continúa siendo un plato muy saludable y fresco para estos días en los que el calor parece que no ha desaparecido: unos boquerones en vinagre sobre boniato asado refrescante.
Jueves - Chuletas de pavo
En cualquier menú que se precie no pueden faltar las proteínas. Por eso, para el jueves la receta que te proponemos pasa por cocinar unas chuletas de pavo acompañadas de patatas con tomate, orégano, cebollas y salsa tzatziki.
Viernes - Tacos de huevos revueltos
Darle una vuelta de tuerca a los platos tradicionales también es otra de las señas de identidad de nuestra nutricionista. En este caso, la propuesta son unos tacos de huevos revueltos con pico de gallo y guacamole.
Evitar desperdicios y reutilizar ingredientes para no tirar nada es otra de las máximas de Belén Candau. Por eso, proponemos reaprovechar los boniatos que sobraron el miércoles y rellenarlos de crema de espinacas gratinada y anacardos.
Para finalizar la semana, te proponemos un plato muy sencillo de preparar por si no te apetece pasar mucho tiempo en la cocina. Se trata de una ensalada de melocotón, vasito de arroz y quinoa Brillante, queso de cabra y almendras.
