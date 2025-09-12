Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (semana del 15 al 21 de septiembre)

Ya estamos a mitad de septiembre y el verano parece un espejismo lejano. Con el objetivo de afrontar el inicio de curso y la vuelta al cole con energía, nuestra nutricionista Belén Candau nos propone un menú semanal cargado de energía y platos saludables.

Entre las propuestas se encuentran recetas diferentes como tacos de huevos revueltos o boniato relleno, además de diferentes tipos de ensaladas, una de las señas de identidad de nuestra nutricionista.

Lunes - Palmito asado con atún en conserva

Para comenzar la semana, la propuesta pasa por cocinar un plato con ingredientes muy saludables para llenarnos de energía. Se trata de un palmito asado acompañado de atún en conserva con patatas cocinas y aderezo de yogurt y cilantro.

Martes - Ensalada de hojas verdes con vasito de avena Brillante

Una de las señas de identidad de nuestra nutricionista Belén Candau son las ensaladas, siempre diferentes para salir un poco de la rutina. En este caso, nos sugiere preparar una ensalada de hojas verdes acompañada de vasitos de granos de avena Brillante, edamame, remolacha, zanahoria y maíz.

Miércoles - Boquerones en vinagre sobre boniato asado

Para el miércoles, la propuesta de nuestra nutricionista continúa siendo un plato muy saludable y fresco para estos días en los que el calor parece que no ha desaparecido: unos boquerones en vinagre sobre boniato asado refrescante.

Jueves - Chuletas de pavo

En cualquier menú que se precie no pueden faltar las proteínas. Por eso, para el jueves la receta que te proponemos pasa por cocinar unas chuletas de pavo acompañadas de patatas con tomate, orégano, cebollas y salsa tzatziki.

Viernes - Tacos de huevos revueltos

Darle una vuelta de tuerca a los platos tradicionales también es otra de las señas de identidad de nuestra nutricionista. En este caso, la propuesta son unos tacos de huevos revueltos con pico de gallo y guacamole.

Sábado - Boniato relleno de crema de espinacas

Evitar desperdicios y reutilizar ingredientes para no tirar nada es otra de las máximas de Belén Candau. Por eso, proponemos reaprovechar los boniatos que sobraron el miércoles y rellenarlos de crema de espinacas gratinada y anacardos.

Domingo - Ensalada de melocotón y vasito de arroz y quinoa Brillante

Para finalizar la semana, te proponemos un plato muy sencillo de preparar por si no te apetece pasar mucho tiempo en la cocina. Se trata de una ensalada de melocotón, vasito de arroz y quinoa Brillante, queso de cabra y almendras.

SOBRE EL AUTOR Belén candau Dietista-Nutricionista Col. AND-00962 con formación profesional en Cocina. Fundadora de Arte de Comer Sano, un espacio donde une sus profesiones y las transmite a través de talleres, charlas y consulta privada. Cofundadora de INTRA, Centro de Nutrición y Psicología, donde además de pasar consulta, imparte talleres enfocados a mejorar nuestra relación con la comida y nuestro cuerpo. Lleva años generando contenido en redes con el objetivo de aportar recursos que faciliten los cambios de hábitos. IG: @artedecomersano // https://www.instagram.com/artedecomersano

