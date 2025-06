Chris Martin y Dakota Johnson rompen su relación

Dakota Johnson y Chris Martin han roto, poniendo fin a su relación de casi ocho años, según informan varias fuentes a People que aseguran que «es definitivo esta vez». La actriz, de 35 años, y el cantante de Coldplay, de 48, que fueron vinculados románticamente por primera vez en 2017, fueron fotografiados juntos hace dos semanas cuando salieron juntos en Malibú el 16 de mayo. Antes de eso, en enero, la pareja se cogió de la mano en la India, donde Martin estaba de gira con su banda.

En marzo de 2024, un informante le dijo a People que Johnson y Martin en realidad habían estado comprometidos durante «años» después de despertar rumores de compromiso en 2020, aunque no tenían «prisa por casarse» en ese momento.

Cuando los rumores de ruptura surgieron en agosto de 2024, un representante de la actriz desmintió las afirmaciones y dijo que la pareja estaba «felizmente junta». Por la misma época, una fuente dijo: «Claro que han tenido problemas y se han tomado descansos en el pasado, pero las cosas están muy bien ahora. A los dos les encantan sus carreras. Están equilibrando las cosas lo mejor que pueden».

Antes de eso, una fuente dijo en junio de 2024 que Johnson y Martin, que en su mayoría mantuvieron su relación en privado, tuvieron sus «altibajos, pero ahora están definitivamente de vuelta». Johnson habló sobre estar en la vida de los dos hijos de Martin con su ex esposa Gwyneth Paltrow, el hijo Moses y la hija Apple, ahora de 19 y 21 años, respectivamente. «Amo a esos niños como si mi vida dependiera de ello», dijo Johnson a Bustle. «Con todo mi corazón».

También dijo al medio que era una gran fan de ver actuar a Martin: «No sé. Me encanta verle. Podría verle todos los días. No sé cómo explicarlo. Me siento como, no sé... Estoy viendo a mi ser más favorito hacer su cosa más favorita».

Recientemente, Johnson declaró a Los Angeles Times: «Durante mucho tiempo nos hemos apresurado a juzgar las relaciones o cómo deberían suceder, cómo deberían existir en el mundo. Cuándo debe casarse la gente. El divorcio es malo. Todas estas cosas que en realidad, si lo piensas, ¿por qué es malo el divorcio? ¿Por qué la gente tiene que casarse o a cierta edad o sólo una vez? ¿Por qué? No importa».

