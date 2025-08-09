Mason Dye, actor de 'Stranger Things' y 'The boys' se compromete con su novia, Carmen Joiner

Tras cuatro años de relación, el actor Mason Dye (31 años) se ha comprometido con su novia, Carmen Jonier y está listo para dar el 'sí, quiero'. Si bien el artista, recordado por su papel como Jason Carver en la cuarta temporada de 'Stranger Things', realizó su propuesta el pasado 14 de febrero, no ha sido hasta ahora que la novia ha hablado públicamente sobre su compromiso en entrevista con 'People'.

Su historia de amor parece sacada de un cuento de hadas. Lo que comenzó con un flechazo en su primera cita, se ha transformado en una sólida relación que llegará al altar el 7 de junio de 2026. «Me pidió matrimonio el día de San Valentín en el lago de nuestro barrio, un lugar al que solemos ir a pasear y que es muy especial para nosotros. Pero al ser el día de San Valentín me parecía demasiado obvio, así que no me lo esperaba», expresó Carmen.

Según reveló la novia, la propuesta fue fruto de una cuidadosa planificación de tres meses por parte del intérprete de 'The Boys', aconsejado por su hermana. Ahora, la feliz pareja se prepara para el gran día cuya fecha coincide con el quinto aniversario de aquel primer encuentro que cambió sus vidas.

Sobre la boda, Carmen adelantó que se celebrará en el idílico Wychmere Beach Club, en Cabo Cod, Massachusetts, un lugar costero que refleja la pasión de ambos por el mar. «Cuando empezamos a planificar la boda, sabíamos que queríamos un destino divertido, ya que nuestros amigos y familiares eran de todo Estados Unidos. También queríamos algo costero y romántico, algo junto al agua, un lugar que a todos nuestros amigos y familiares les encantaría visitar», explicó.

«Estamos muy emocionados de crear recuerdos inolvidables allí con todas nuestras personas favoritas. Pero sobre todo, ¡estamos deseando casarnos por fin!», añadió visiblemente emocionada.

Cabe resaltar que, el pasado 15 de febrero, la pareja publicó en Instagram varias imágenes de la propuesta junto al lago, en las que Mason aparece de rodillas y posteriormente celebran el 'Sí' con un tierno beso. «Por la eternidad», escribió Carmen en sus redes sociales.

El anuncio recibió felicitaciones de amigos y compañeros de profesión, como Caleb McLaughlin, compañero de reparto de Mason en 'Stranger Things', que comentó: «¡Guau, felicidades!».

El próximo verano, con el mar como testigo y rodeados de familiares y amigos, Mason Dye y Carmen Joiner se darán el 'sí, quiero', sellando una historia que empezó como un flechazo y que ahora promete un final feliz de película.