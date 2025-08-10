El revés inmobiliario de Marta Luisa de Noruega: no consigue comprador para su chalet

La Princesa Marta Luisa de Noruega se enfrenta a un problema inmobiliario que amenaza con convertirse en un verdadero dolor de cabeza. La hija mayor de los reyes Harald y Sonia lleva meses intentando vender una propiedad familiar que compartió con su difunto exmarido, Ari Behn y sus tres hijas, Maud Angelica, Leah Isadora y Emma Tallulah.

La vivienda, construida en 1939 y adquirida por Marta Luisa en 2003, está situada en Lommedalen, a 30 minutos de Oslo. Cuenta con 455 metros cuadrados edificados, una finca de seis hectáreas y está rodeada de naturaleza. Un lugar para desconectar. «Nuestra casa en Lommedalen ha sido el mejor lugar para que nuestros hijos crecieran. Ahí es donde hemos encontrado más paz y recarga. Tan cerca de la naturaleza y, sin embargo, no tan lejos de Oslo. Y con Bærums Værk a la vuelta de la esquina. Es en esta casa donde hemos tenido las fiestas más divertidas, las conversaciones más agradables, la meditación más profunda. Nuestros altibajos«, escribió la hermana del Príncipe Haakon en sus redes sociales.

La propieda fue puesta a la venta en mayo con un precio inicial de 20 millones de coronas noruegas, aproximadamente 1,7 millones de euros. Sin embargo, ante la falta de compradores, la princesa ha decidido rebajar la oferta hasta 18 millones (1,5 millones de euros).

«Hemos disfrutado de los alrededores con agradables excursiones tanto en esquís como a pie, y es en los establos vecinos, Stall Eide, donde los niños aprendieron a montar a caballo. La pista de slalom en Lommedalen fue muy utilizada y, aunque no jugamos al golf, el campo de golf está cerca (con una pista de trineo muy bonita en invierno)», comentó Marta Luisa en su cuenta de Instagram, destacando el entorno de la vivienda y las actvidades cerca.

No obstante, a pesar de sus encantos, han pasado dos meses y la casa sigue sin encontrar un comprador. «Para todo hay un tiempo, y todos estamos deseando que nuevas personas puedan vivir en esta fantástica casa. Encontrando la misma paz, la misma alegría de ver a los niños jugar delante de la casa. Encuentre un lugar al que puedan llamar hogar. Hundiéndose en el canto de los pájaros y bajando los hombros cada vez que pasan por la cascada debajo de la casa en el camino a casa. Todos estamos deseando conocerte», señaló la hija del Rey Harald.

El interés de la princesa por vender dicha propiedad ha hecho saltar las alarmas sobre su situación económica. De hecho, diversos medios noruegos apuntan que estaría atravesando un momento delicado, con deudas que superan los 85.000 euros. Su boda con Durek Verret, celebrada en agosto de 2024, trajo consigo la compra de otra mansión en Bærum por más de 1,5 millones de euros, proyecto que también está estancado, puesto que se encuentra en litigio judicial.

Mientras tanto, su chalet de Lommedalen sigue esperando comprador. En palabras de la propia Marta Luisa, publicada junto a nuevas imágenes del inmueble: «Esta fantástica casa está de nuevo a la venta. Estoy esperando a que una nueva familia la adore tanto como nosotros. Caballos, esquí, golf y actividades al aire libre, todo en un radio de 5 minutos. La casa adora las risas de los niños, las noches de juegos, de cine, de música, las fiestas de cumpleaños, las cenas familiares y las pijamadas. Tenemos muchísimo que agradecerle a esta hermosa casa».

Por ahora, la princesa sigue intentando que esta joya arquitectónica encuentre nuevo dueño, mientras afronta retos personales y legales que parecen complicar su recién estrenada vida de casada.