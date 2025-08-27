Suscribete a
Quién es Travis Kelce, el gigante de la NFL que se casará con Taylor Swift

Kelce ocupa la posición ofensiva de 'tight end', un hombre para todo. Golpea, bloquea, recibe pases, hace carreras. Tiene el cuerpo de un gigante -196 centímetros, 113 kilos- y unas manos prodigiosas, que agarran y protegen pases imposibles. Está considerado uno de los mejores de la historia en el puesto

Taylor Swift y Travis Kelce se casan después de dos años de relación

Travis Kelce, el gigante de la NFL que se casará con Taylor Swift
Travis Kelce, el gigante de la NFL que se casará con Taylor Swift afp
Javier Ansorena

Javier Ansorena

Corresponsal en Nueva York

«Cuando estoy con ella, es como si fuéramos personas normales». Eso dijo en una ocasión Travis Kelce sobre su relación con Taylor Swift, la que ya es su prometida. Esa cotidianidad es la que la pareja trató de proyectar en el mensaje común ... en redes sociales con el que anunciaron el compromiso: «Vuestra profesora de inglés y vuestro profesor de gimnasia se casan». Todo un cliché de la América normal y corriente, de suburbio, instituto enorme, misa y deporte en el fin de semana, hamburguesa y batido.

