Quién es Travis Kelce, el gigante de la NFL que se casará con Taylor Swift

«Cuando estoy con ella, es como si fuéramos personas normales». Eso dijo en una ocasión Travis Kelce sobre su relación con Taylor Swift, la que ya es su prometida. Esa cotidianidad es la que la pareja trató de proyectar en el mensaje común ... en redes sociales con el que anunciaron el compromiso: «Vuestra profesora de inglés y vuestro profesor de gimnasia se casan». Todo un cliché de la América normal y corriente, de suburbio, instituto enorme, misa y deporte en el fin de semana, hamburguesa y batido.

Pero no son una pareja normal. No lo es sin duda Swift, ídolo global de masas, que llenaría cualquier estadio del mundo con 24 horas de antelación, modelo vital y formal para varias generaciones femeninas, a la que se estudia y disecciona a cada paso.

Pero tampoco lo es Kelce. Cualquier titular de un equipo de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, es un rostro conocido en EE.UU., donde este deporte es religión. Kelce es mucho más que eso. Es una superestrella de los Kansas City Chiefs, el equipo dominador de la NFL en la última década. Es el Robin de Batman-Patrick Mahomes, el mariscal de campo del equipo, la cara global de este deporte y el jugador más determinante que tiene la liga.

Kelce, un hombre para todo

Kelce ocupa la posición ofensiva de 'tight end', un hombre para todo. Golpea, bloquea, recibe pases, hace carreras. Tiene el cuerpo de un gigante -196 centímetros, 113 kilos- y unas manos prodigiosas, que agarran y protegen pases imposibles. Está considerado uno de los mejores de la historia en el puesto.

El prometido de Swift ha sido decisivo para que los Chiefs hayan llegado a la Super Bowl -la finalísima de la NBA- en cinco ocasiones desde 2019, y para que ganaran tres anillos de campeón.

La temporada 2023 estuvo dominada por su romance con Swift. El asunto cautivó a EE.UU. y dominó la final de aquel año. La audiencia de los Chiefs, que ya está por las nubes, se disparó. Todo el mundo esperaba el momento en el que Swift apareciera en el palco apoyando a su novio. Fue una locura que tomó los medios y la red social. El protagonismo de la Super Bowl de aquel año, celebrada en Las Vegas, fue tanto de Swift como de los atletas. Los Chiefs remontaron y Swift y Kelce se besaron sobre el terreno de juego, en la lluvia de confeti.

'Tú eres bueno con la pelota / yo con Aristóteles', es uno de los versos de 'So High School', una canción del álbum 'The Tortured Poets Department', de Swift. Es otra vez ese cliché dual. Él es el atleta; ella, la intelectual. Fortaleza versus cabeza.

Su faceta como emprendedor

Pero la pinta de rudo convencional de Kelce, de 'bro' con pocas luces, es engañosa. No es el típico saco de músculos que quema dinero en collares de oro gordos como una manguera de bombero o con 'lambos' púrpura. Kelce ha tenido mucho ojo para el negocio audiovisual: desde protagonizar su propio programa de telerrealidad, 'Catching Kelce', hasta convertirse en productor ejecutivo de películas, desde la comedia 'My Dead Friend Zoe' hasta un documental sobre el artista Jean-Michel Basquiat. Por el medio, ha sido el anfitrión de 'Saturday Night Live', ha cantado en el programa de Jimmy Fallon y ha hecho cameos como actor.

Pero, sobre todo, se ha coronado con los podcast. El que comparte con su hermano, Jason Kelce, otra estrella de la NFL, ya retirado. Se llama 'New Heights' y nada más salir al aire se colocó en lo alto de los podcast deportivos más escuchados en EE.UU. En la segunda temporada, se consolidaron como el más popular en todos los géneros.

Como estrella del fútbol, Kelce se ha hinchado de ganar dinero con la publicidad, donde los contratos se han disparado tras el romance con Swift. En 2023, antes de que eso empezara, 'Business Insider' estimaba que ganaba cinco millones de dólares al año solo por poner su cara en anuncios.

Además, se ha metido en innumerables negocios, desde un restaurante con Mahomes, a una compañía de nutrición, hasta una participación en Alpine F1, el equipo de Fórmula Uno.