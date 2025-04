Los últimos días de Virginia Giuffre antes del suicidio: triste, desesperada y privada de sus hijos

Fue el viernes cuando se supo que Virginia Giuffre, la acusadora de Jeffrey Epstein y el Príncipe Andrés, se había quitado la vida a los 41 años porque ya no podía más. Y ahora comienzan a conocerse más detalles de los motivos principales que la llevaron al suicidio, con la privación de sus hijos como principal argumento de su tristeza y desesperación.

El suicidio de Virginia Giuffre conmocionó al mundo y también dejó muchas preguntas en el aire. Algunas respuestas comienzan a conocerse. Por ejemplo, que en estos últimos meses se encontraba lidiando con diversos problemas a los que no pudo encontrar solución antes de ser encontrada muerta en la granja donde vivía a las afueras de Perth, Australia, el jueves 24 de abril.

«Uno de los problemas que más la afectó fue una orden de alejamiento que su esposo había solicitado en febrero, la cual le impedía ver a sus hijos de 19, 16 y 15 años hasta junio. Él alegó que ella violó la orden, lo cual ella negó», explica la revista 'People'.

El mayor dolor de Giuffre

Ya lo había anunciado previamente su hermano, Sky Roberts, quien había advertido que «el peor dolor del mundo es no tener acceso a tus hijos». Y agregaba: «¿Te imaginas el dolor? Te aseguro que todo el dolor físico jamás se comparará con el dolor de estar separada de tus hijos de esa manera».

Por supuesto, su pasado le había dejado profundas cicatrices y rémoras a la hora de afrontar relaciones y necesidades afectivas. Según denunció, sufrió años de abuso sexual a manos de los delincuentes sexuales convictos Jeffrey Epstein y su cómplice, Ghislaine Maxwell. Fue entregada a hombres ricos y poderosos, incluido el Príncipe Andrés, desde que tenía tan solo 16 años. Ellos lo negaron. Pero con todo, era la privación de sus hijos lo que más le hacía sufrir ahora. «Nada se compara con la separación de una madre de su hijo«, decía su hermano.

En febrero, su marido, Robert, presentó una orden de alejamiento familiar contra su esposa, logró la custodia principal de sus hijos y le prohibió contactarlos, según el hermano de la difunta. Durante un viaje para celebrar el cumpleaños de uno de sus hijos en enero, Robert presuntamente golpeó a Giuffre con tanta fuerza que le provocó una fractura de esternón y un ojo perforado, entre otras lesiones, según Sky Roberts. Fue trasladada al hospital por sus lesiones, según informó un portavoz.

Virginia Giuffre denunció a la policía una presunta agresión sufrida el 9 de enero de 2025 en Dunsborough, Australia Occidental, pero no acusó a Robert de ningún delito. Para sorpresa de la familia, Robert presentó rápidamente una orden de alejamiento por violencia familiar contra Giuffre, alegando que ella se había vuelto violenta con él.

«No os llevéis a mis pequeños»

El 2 de febrero, Giuffre fue acusada de violar la orden de alejamiento al enviarle un mensaje de texto a Robert, según informó '7 News'. En una declaración a ‹People' de principios de abril, Giuffre habló sobre el presunto abuso: «Pude defenderme de Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein, quienes abusaron de mí y me traficaron. Pero no pude escapar de la violencia doméstica en mi matrimonio hasta hace poco. Tras la última agresión física de mi esposo, ya no puedo callar». Y añadía: «Tengo fe en que se hará justicia».

Giuffre volvió a ser noticia el 30 de marzo cuando publicó en Instagram que se encontraba hospitalizada, al borde de la muerte y con insuficiencia renal después de que el coche en el que viajaba el 24 de marzo fuera arrollado por un autobús escolar que iba a más de 80 km/h. Sus familiares afirmaron desconocer si las lesiones se debieron al accidente, a complicaciones derivadas de una presunta paliza reciente a manos de su marido o a una combinación de ambas.

En uno de sus últimos mensajes de Instagram, Virginia Giuffre había escrito: «Mis hermosos pequeños no tienen idea de cuánto los amo y están siendo envenenados con mentiras. Los echo muchísimo de menos. He pasado por un infierno y he regresado a mis 41 años, pero esto me duele increíblemente más que cualquier otra cosa. Lastimadme, abusad de mí, pero no os llevéis a mis pequeños. Mi corazón está destrozado y cada día que pasa mi tristeza se hace más honda«.