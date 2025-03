Virginia Giuffre, la mujer que acusó al Príncipe Andrés de abusos sexuales: «Me han dado cuatro días de vida»

Virginia Giuffre, de 41 años, fue una de las mujeres que denunciaron ser víctimas del tráfico de menores de Jeffrey Epstein. Concretamente, llegó a acusar al Príncipe Andrés de abusar de ella en la famosa isla privada del magnate cuando tenía solo 17 años. Presentó la denuncia en 2021, pero llegó a un acuerdo para retirar los cargos y el caso se quedó en nada. Sin embargo, ahora la madre de tres niños ha compartido en redes sociales una fotografía que ha dejado a sus seguidores preocupados.

En la instantánea aparece visiblemente magullada, con la cara y el pecho llenos de moratones, vestida con una camiseta de tirantes y con pendientes tipo perla y un colgante dorado, tirada en la cama de un hospital. Virginia Giuffre asegura que ha tenido un accidente de coche y que está sufriendo de un fallo renal como consecuencia del choque. La víctima de Epstein vive en Australia, que es donde se habría producido el trágico impacto.

«Este año ha tenido el peor inicio», comienza diciendo en la publicación, «pero no aburriré a nadie con los detalles». Según explica, ha sufrido un accidente de coche tras colisionar contra su vehículo un autobús escolar que iba a alta velocidad. «Creo que es importante señalar que cuando un conductor de autobús escolar choca contra ti a 110 kilómetros por hora mientras tú estás frenando no importa de qué este hecho tu coche que podría ser una lata», continúa.

«Me están fallando los riñones y me han dado cuatro días de vida, me están trasladando a un hospital especializado en urología», añade Virginia. En los comentarios, sus seguidores han mostrado todo su apoyo a la mujer con casi 700 mensajes, en su mayoría de ánimo o apoyo. «Estoy lista para irme, pero deseo ver a mis hijos por última vez... aunque ya sabéis lo que dicen de los deseos. Mierda en una mano y deseo en la otra y te garantizo que va a seguir siendo mierda al final del día», añade con desilusión.

Para terminar su alarmante publicación, Virginia agradece a todas las personas «maravillosas» del mundo y a todas las que forman parte de su vida. Publicado este domingo, no se ha vuelto a pronunciar y sus más de 7.000 seguidores, sumado a algunos curiosos, se preguntan si tendrán actualizaciones sobre su estado de salud. Se desconoce si es posible que reciba un trasplante o que haya otros posibles tratamientos para ella.

Incluso su padre, Sky Roberts, publicó en el post: «Virginia, hija mía, te quiero y estoy rezando para que recibas el tratamiento correcto y vivas una vida larga y sana», escribía. Además, dice que daría "cualquier cosa" por poder viajar a Australia desde Florida, donde vive, para ver a su hija.

Virginia, una de las principales supuestas víctimas en la acusación contra Epstein y el Príncipe Andrés, publicó hace solo unos días que sus hijos estaban siendo «envenenados con mentiras». «Les echo mucho de menos, he atravesado todo en los 41 años pero esto me duele muchísimo más que cualquier otra cosa. Hazme daño, abusa de mí, pero no te lleves a mis bebés», escribía el pasado 22 de marzo con fotos de sus tres niños, fruto de su relación de 23 años con Robert Giuffre, de quien toma el apellido. Sin embargo, no publica nada junto a él desde 2023.