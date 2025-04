Virginia Giuffre, acusadora de Jeffrey Epstein y el Príncipe Andrés, se suicida a los 41 años

Virginia Giuffre, la mujer que acusó al fallecido Jeffrey Epstein y al Príncipe Andrés de abuso sexual, se ha suicidado, según informó su familia en un comunicado avanzado por la revista 'People'. Se quitó la vida este jueves en Neergabby, Australia, su residencia durante los últimos años, explicaron sus seres queridos.

«Giuffre se suicidó tras ser víctima de abuso sexual y trata de personas durante toda su vida», ha declarado la familia. «Virginia fue una guerrera feroz en la lucha contra el abuso sexual y la trata de personas. Fue la luz que animó a tantos supervivientes. A pesar de todas las adversidades que enfrentó, brilló con una fuerza inconmensurable. La extrañaremos profundamente. La luz de su vida fueron sus hijos Christian, Noah y Emily», han expresado en un dramático comunicado.

«Fue al sostener a su hija recién nacida en brazos que Virginia se dio cuenta de que tenía que luchar contra quienes habían abusado de ella y de tantos otros», han precisado antes de añadir: «No hay palabras que puedan expresar la profunda pérdida que sentimos hoy con el fallecimiento de nuestra querida Virginia. Fue una heroína y siempre será recordada por su increíble valentía y su amor. Al final, el sufrimiento del abuso fue tan grande que para Virginia se volvió insoportable. Sabemos que está con los ángeles».

«Un ser humano increíble»

Su abogada, Sigrid McCawley, también ha recordado con tristeza y amor a Virginia Giuffre: «Fue mucho más que una clienta para mí; fue una querida amiga y una increíble defensora de otras víctimas». Y ha recordado: «Su valentía me impulsó a luchar con más fuerza, y su fuerza fue sobrecogedora. El mundo ha perdido hoy a un ser humano increíble. Descansa en paz, mi dulce ángel».

Según publicó 'People' de fuentes policiales, los servicios de emergencia acudieron a una residencia el viernes por la noche en Neergabby y encontraron a una mujer de 41 años inconsciente. Se le brindaron primeros auxilios de emergencia, pero fue declarada muerta en el lugar. Las autoridades precisaron que «los primeros indicios indican que la muerte no es sospechosa».

Las acusaciones a Epstein y el Príncipe Andrés

Virgina Giuffre saltó a los titulares de todo el mundo cuando expuso con toda crudeza el abuso sufrido en el pasado. En 2000, cuando solo tenía 16 años, fue captada por Ghislaine Maxwell para trabajar para Jeffrey Epstein. Contó cómo la pareja la instruyó y obligó a tener relaciones sexuales con Epstein y otras personas como parte de una elaborada red de tráfico sexual, de la que escapó en 2002. Epstein se suicidó en agosto de 2019 mientras se encontraba en una cárcel de la ciudad de Nueva York en espera de su juicio por cargos de tráfico sexual infantil.

El testimonio de Giuffre también denunció cómo Epstein y Maxwell la llevaron ante hombres ricos y poderosos, incluido el Príncipe Andrés, quien ha negado reiteradamente cualquier irregularidad. Cabe recordar que Maxwell cumple actualmente una condena de 20 años en una prisión federal tras ser declarada culpable de tráfico sexual infantil en 2021 en relación con Epstein, pero no con el Príncipe Andrés.

Los ricos y poderosos

«Durante años anhelé justicia y hoy el jurado me la concedió. Recordaré este día siempre», declaró Giuffre en X tras conocerse el veredicto de Maxwell. «Después de haber vivido los horrores del abuso de Maxwell, me solidarizo con las muchas otras niñas y jóvenes que sufrieron a manos de ella y cuyas vidas destruyó», agregó. Y continuó: «Espero que hoy no sea el final, sino un paso más en la justicia. Maxwell no actuó sola. Otros deben rendir cuentas. Tengo fe en que lo harán».

En 2021, Giuffre alegó en una demanda presentada contra el Príncipe Andrés en Nueva York que el hermano del Rey Carlos III la obligó a tener relaciones sexuales con él tres veces entre 1999 y 2002 en Londres, Nueva York y en una isla privada del Caribe propiedad de Epstein.

«Hago rendir cuentas al Príncipe Andrés por lo que me hizo. Los poderosos y ricos no están exentos de rendir cuentas por sus actos. Espero que otras víctimas comprendan que es posible no vivir en silencio y con miedo, sino recuperar la propia vida alzando la voz y exigiendo justicia», indicó.

Las últimas semanas fueron realmente extrañas dentro de la trágica vida de una persona a quien le robaron la vida ya antes de morir. Según se publicó, Virginia Giuffre presuntamente incumplió una orden de alejamiento por violencia familiar semanas antes de afirmar que le quedaban días de vida. Sufrió un accidente con un autobús, del que publicó sus secuelas físicas, tras asegurar que hace tiempo venía padeciendo abusos y palizas de su marido.