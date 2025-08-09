De las regatas a los conciertos: la estrecha amistad entre Felipe VI y Jaume Anglada

La figura del Rey Felipe VI, como monarca de España, está ligada intrínsecamente a la formalidad y el protocolo. Sin embargo, detrás de la imagen pública, cada individuo teje su red de apoyo y contención encabezada por familia y amistades que ofrecen una visión más cercana y humana. Don Felipe no es la excepción. Uno de los hilos que teje su red es la estrecha y discreta amistad que mantiene desde hace más de dos décadas con el músico mallorquín Jaume Anglada.

La relación entre ambos se forjó en el mar, en el contexto de una pasión compartida por la vela y las aguas de la isla de Mallorca. Desde principios de los años 2000, sus caminos se cruzaron en regatas y en el entorno del Real Club Náutico de Palma. Lo que comenzó como un interés mutuo por el deporte náutico, se transformó con el tiempo en un vínculo de confianza y lealtad que ha perdurado a lo largo de los años.

Apenas existen fotografías públicas de ambos juntos, una muestra de su mutuo respeto por mantener la vida personal al margen del foco mediático. A pesar de ello, durante sus estancias estivales en Mallorca, el Rey disfruta de los conciertos de su amigo y en ellos ha sido posible verle incluso cantando canciones del mallorquino entre el público.

La amistad entre el monarca y el artista trasciende lo profesional. Anglada nunca ha utilizado su cercanía con la Casa Real para promocionar su carrera musical, una postura de la que se enorgullece. En varias ocasiones, ha manifestado que su amistad con Felipe VI es un «regalo» y que no la ha «exprimido ni utilizado nunca». Este respeto y lealtad mutua son la base de un vínculo que se ha fortalecido con el paso del tiempo. Incluso la Reina Letizia, con el tiempo, se ha unido a esta relación, consolidando una amistad que a menudo se extiende a sus respectivas familias durante las vacaciones en la isla.

Jaume Anglada en la recepción de Marivent gtres

La última vez que se le vio juntos fue en la recepción de los Reyes en Marivent. Allí, aunque siempre mantuvieron el protocolo, se les pudo observar estrechando manos y cruzando palabras en medio del contexto formal del evento. Una de las razones por las que el vínculo está tan consolidado es porque tanto el monarca como Anglada comparten valores como el aprecio por la cultura y el entorno familiar. La reina Letizia y sus hijas también han sido parte de ese ambiente cercano, asistiendo en ocasiones a conciertos en Mallorca.

Hoy esta amistad vive uno de sus momentos más delicados. El pasado 8 de agosto, Anglada sufrió un grave accidente de tráfico en Palma y permanece ingresado en estado grave en la UCI del Hospital Son Espases. Aunque La Casa Real no ha emitido un comunicado oficial, seguramente se encuentra muy pendiente de su evolución, en medio de un clima de preocupación que ha consternado a los allegados del músico. Esta preocupación demuestra que, más allá de la corona y la popularidad, existe un lazo genuino de cariño y apoyo incondicional entre dos personas que, a pesar de sus mundos tan diferentes, han sabido construir y mantener una amistad sincera y duradera.