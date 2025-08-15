El verano más negro de Cayetano Rivera: «No estoy preparado»

Cayetano Rivera (48 años) atraviesa uno de los periodos más delicados de su vida personal y profesional. Cuanto todo parecía retomar su curso, un nuevo revés ha obligado al diestro a suspender varios de sus compromisos taurinos más inminentes. Así lo ha comunicado a través de una publicación en sus redes sociales. «Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga», comienza su escrito.

«Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me produce volver a pisar el ruedo. Gracias por vuestra comprensión y confianza», agrega el torero. De momento, se desconoce qué pasará con las fechas del 24 y 30 de agosto en Tarazona de Aragón, y las del 28 en Cuenca.

Lo que debería haber sido un verano especial para Cayetano, puesto que significaba su retirada definitiva tras más de dos décadas de trayectoria, se ha visto accidentado. Rivera Ordoñez había planificado una intensa temporada, cargada de plazas significativas, para despedirse por todo lo alto.

Sin embargo, lo que tendría que haber sido un año de alegrías, se ha visto envuelto en diversos problemas. A la ruptura con María Cerqueira, tras más de dos años de relación, se le sumó un altercado en un restaurante en el centro de Madrid que terminó con su detención por un presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad.

Después de probarme en el campo, siento comunicar que aún no estoy físicamente preparado para afrontar mis próximos compromisos en Ciudad Real y Málaga.

Mi respeto a mi profesión y al público me obliga a ser honesto y responsable con la realidad por encima de la ilusión que me… pic.twitter.com/o1AcJU83Yb — Cayetano (@Cayetano_Rivera) August 14, 2025

Este episodio de la habría dejado lesiones en muñecas, brazos y cara, lo que le obligaron a cancelar su compromiso en Santander en julio, una situación que supuso un duro golpe emocional para él. «Podría estar mejor. Pero bien, todo bien, gracias», declaró a 'EuropaPress' el pasado 4 de agosto. Además, el entorno íntimo de Cayetano asegura que Cayetano ha tenido que afrontar semanas de recuperación física y mental.

Por otro lado, en las últimas semanas el diestro sufrió la fractura de un dedo durante un entrenamiento, un percanse que, sumado a las secuales físicas de su detención, retrasaron su regreso a los ruedos. «Ha perdido unas corridas de toros y está lastimado», declaró hace unos días su hermano, Francisco Rivera.

Tras publicar su comunicado, las redes sociales del diestro se llenaron de mensajes de aliento: «Grande», «Mucho ánimo», «Honradez»… fueron algunas de las reacciones de sus seguidores, que confían en volver a verle pronto en la plaza. El propio Cayetano, a través de la imagen elegida para acompañar el texto, la misma que había compartido días antes en Instagram durante un entrenamiento, dejó entrever que su deseo de reaparecer sigue intacto.

Mientras se recupera, el torero se enfrenta al reto de decidir si estará en condiciones para las últimas fechas de la temporada y despedirse como había imaginado: con la arena bajo los pies, el capote en las manos y el público aplaudiendo una carrera marcada por la entrega y el respeto a la profesión.

Más temas:

Cayetano Rivera Ordóñez