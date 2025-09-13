Los reproches de Anabel Pantoja a Lydia Lozano en su reencuentro: «No se me va a olvidar en la vida»

Anabel Pantoja reapareció este viernes en televisión tras más de tres años alejada de los platós. La que fuera colaboradora de 'Sálvame' abandonó el programa tras su ruptura con Omar Sánchez y en toda la etapa de su nueva vida ha permanecido apartada de las cámaras. Pero 'Bailando con las estrellas' ha sido la oportunidad que estaba buscando para volver a la pequeña pantalla en un formato más amable, y ha querido ofrecer un adelanto 24 horas antes al salir primero en '¡De viernes!'.

Sin embargo, su retorno significaba un enfrentamiento con el que quizás no contaba. Anabel ha tenido que volver a verse con Lydia Lozano, que en algún momento llegó a ser una buena amiga suya y con la que, sin embargo, hacía años que no se encontraba. La periodista también estaba de estreno en Mediaset, por lo que fue una noche llena de emociones fuertes. Según ha desvelado, desde que la sobrina de Isabel Pantoja abandonó la televisión en 2022 no habían vuelto a tener una conversación, aunque sí habían cruzado algunas palabras en momentos determinados.

Lydia ha asumido la culpa de este distanciamiento, explicando que puso por delante su profesión antes que la amistad. «Nos hicimos no íntimas, era un flechazo. Nos hemos reído tanto, por eso estoy dudando de qué bronca, es que no tengo capacidad de acordarme de una bronca con Anabel. Y siento decir que me dejé llevar por una cosa que salió de esta casa, pero que se paró, pues yo seguí con la historia y conté todos los malos rollos que había tenido con David y creo que es lo peor, creo que nunca me debí meter ahí. Desde aquí te pido perdón», ha compartido.

«Desde que yo me fui no he vuelto a hablar con ella, o sea, hemos intercambiado mensajes y demás porque me han felicitado en momentos de mi vida y yo se lo agradezco porque ante todo yo la educación y demás, pero bueno», ha explicado Anabel Pantoja en respuesta cuando se ha producido el reencuentro, en el que ambas se han emocionado.

Según ha dicho Anabel, no siente que sea «nadie para juzgarla», y considera que ella hubiera reaccionado igual si se hubiera equivocado. «Porque las dos somos muy lloronas», ha comentado, mostrando su vulnerabilidad. Ha dejado claro que no iban a airear sus trapos sucios en televisión y que la conversación que tenían pendiente tendría lugar en privado, pero sí ha lanzado una pequeña pulla: «Tú estás trabajando lo que pasa que mi embarazo no vuelve, y eso ya sucedió ahí. Entonces no pasa nada porque yo cometo errores, pero me refiero que tú eres periodista y tú tienes que dar información, eso no se me va a olvidar en la vida, pero yo te quería mucho y tú sabes que yo, cuando estábamos ahí en ese plató, cuando tú llorabas quién iba detrás, era yo».