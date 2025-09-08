Última hora en el proceso judicial de la hija de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja (39 años) admitía recientemente que este año estaba siendo el peor de su vida. Sin embargo, ha estado lleno de momentos ilusionantes, como su nueva etapa en Madrid o su participación en el nuevo programa de baile de Telecinco, 'Bailando con las estrellas'. Pero la sombra de lo ocurrido en enero, cuando su hija permaneció durante más de un mes ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, aún es alargada.

Sobre todo porque desde el hospital dieron parte a las autoridades de lo ocurrido y comenzó una investigación por posibles malos tratos a la pequeña. Un proceso del que acaba de recibir novedades, tal y como ha desvelado Antonio Rossi en el programa de Joaquín Prat de las tardes de Telecinco.

Al parecer, Anabel y David Rodríguez estarían en Madrid de manera definitiva. La pareja habría planeado dejar atrás su vida en Gran Canaria por la recomendación de su equipo jurídico en medio del proceso legal. Así lo ha contado Antonio Rossi, que añadía: «Hay novedades en el caso de fuentes directas de los juzgados, que sé que se lo han trasladado a la pareja la semana pasada precisamente». «Su abogado se lo comunicó a los dos. Parece ser, siempre a la espera de que tengamos el auto real, pero parece ser, al menos así se lo ha comunicado la jueza, va a sobreseer provisionalmente el caso, a la espera de conocer que puede incluir algunas medidas cautelares», comentaba.

Y va más allá: si finalmente fuera así, si el caso fue provisionalmente sobreseído, tendrían que pasar cinco años hasta que fuera definitivo. «Durante estos cinco años, parece ser que la jueza, habrá que concretar a ver qué viene en el auto, querría conocer el seguimiento médico de la menor, por si en estos cinco años ocurre algo relativo o que pudiera ser consecuencia del suceso», explicaba el mencionado periodista. «Pero lo que le ha informado a la pareja su equipo jurídico el martes pasado, para ser más concretos, es que la jueza va a sobreseer provisionalmente el caso y que incluirán algunas posibles medidas cautelares».

Pero pese a todo les recomiendan abandonar Canarias. Y el motivo sería que el informe que se presentó «a petición de David» contra el hospital era «muy agresivo». «Dicen que si el seguimiento lo va a hacer un hospital al que han demandado y al que dicen que ha sido, más o menos, negligente a la hora de evaluar a la menor. Lo más conveniente es que se buscaran otro sitio y dejaran Canarias», comenta Rossi.